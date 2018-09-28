Следующий Всемирный конгресс русской прессы пройдет в Турции

ХХI Всемирный конгресс русской прессы пройдет в октябре 2019 года в Турции. Об этом рассказал в среду на итоговом заседании ХХ Всемирного конгресса русской прессы, проходившего в Бруклине, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

Мехмет Али Дим, заместитель председателя Федерации журналистов Турции, председатель Союза журналистов города Аланьи:

Предстоящий форум будет способствовать развитию турецко-российских отношений. Я проинформировал о планах проведения конгресса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, и они поддержали эту идею. С нашей стороны мы пригласим участвовать в работе конгресса президента Турции.

Он выразил надежду на то, что работа Всемирного конгресса русской прессы пройдет не только в Аланье, но и в Анкаре и Стамбуле:

У участников форума будет возможность познакомиться с культурой нашей страны.

Важность развития контактов между представителями русскоязычной прессы подчеркнул президент ВАРП Виталий Игнатенко:

В нынешней непростой международной обстановке ваша роль как представителей русскоязычной зарубежной прессы очень важна. Вы поддерживаете наиболее тесные контакты с соотечественниками за рубежом, и важно, чтобы вы были первыми в предоставлении общественности правдивой и объективной информации о России.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, приняли участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ более чем из 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

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