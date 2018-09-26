Всемирный конгресс русской прессы открылся в Нью-Йорке

ХХ Всемирный конгресс русской прессы, открывшийся во вторник в Бруклине, создает мост взаимопонимания между народами США и России. Об этом заявил на открытии конгресса глава Бруклина Эрик Адамс:

Тот факт, что сегодня представители русскоязычной прессы собрались здесь, свидетельствует о том, что мы постепенно создаем этот мост взаимного понимания. Место проведения конгресса не случайно, ведь Бруклин с его большой русскоговорящей диаспорой — это Москва в Америке.

В работе форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня — профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом. Одно из заседаний посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире. Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.

Важность дискуссий по вопросам сохранения русского языка, культурного языкового пространства отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов: