Ректор МГУ предложил создать журнал о достижениях университетов России

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил издавать журнал «Университеты России», в котором будет собрана информация о достижениях вузов разных регионов. Об этом он сообщил 21 сентября на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа:

Союзу ректоров необходимо издавать журнал «Университеты России». В этом годичном выпуске, десять номеров, можно рассказать о ста университетах нашей страны.

По мнению Садовничего, в журналах должна быть информация об инновационных идеях вузов, научных предприятиях, инжиниринговых центрах:

Мне кажется, что мы могли бы этот выпуск сделать каким-то более-менее законодательно признанным, например, включить в рассылку Совета Федерации и министерств.

Ректор МГУ добавил, что созданием журнала вузы на федеральном уровне заявят о себе, о своей деятельности и возможностях, которые они могут предложить для страны.

Фото: zaomos.ru