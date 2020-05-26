«Русский мир» проведет IV конкурс «Корреспондент Русского мира»

Подведены итоги работы экспертов Фонда президентских грантов. Среди поддержанных проектов — IV телевизионный и радиоконкурс «Корреспондент Русского мира». Русскоязычные вещатели, блогеры и наши соотечественники со всего мира приедут на Международный форум в подмосковный город Коломну.

Телерадиокомпания «Русский мир» и Фонд «Русский мир» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов проведут IV конкурс «Корреспондент Русского мира». В нем могут принять участие журналисты, блогеры, наши соотечественники, — все те, кто интересуется русским языком, культурой, историей России.

Всего заявлено семь номинаций: «Лучший народный корреспондент», «Великий и могучий», «Лучший сюжет о Русском центре», «Приз зрительских симпатий», «Наследники Победы», «За развитие русскоязычного радиовещания в мире», «История одной судьбы».

По итогам будет определён 21 победитель, все они в качестве приза получат путёвку в туристический комплекс «Подсолнух», (МО, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Центральная, 5) на тематическую смену «Русскоязычные СМИ в глобальной медиасреде» с 14 по 20 сентября 2020 года. За это время лауреатов конкурса ждёт насыщенная образовательная (лекции от именитых журналистов) и культурная (посещение Музея пастилы в г. Коломне, достопримечательностей Москвы, музея Сергея Есенина в селе Константиново, прогулка на теплоходе и т.д.) программа. А также победителей ждут ценные призы и подарки: штативы, видеокамеры, планшеты и многое другое.

Сроки проведения конкурса: с 1 марта 2020 г. по 1 августа 2020 г. Материалы принимаются на электронную почту: konkurs@russkiymir.tv Все подробности конкурса на сайте.