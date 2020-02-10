Русское географическое общество принимает заявки на получение медиагрантов

До 27 февраля Русское географическое общество (РГО) принимает заявки на получение медиагрантов в 2020 году.
Предельная сумма финансирования медиагранта — ₽1,8 млн.
Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru.
Проекты должны поддерживать инициативы РГО, рассказывать об экспедициях Общества, его истории, уникальном географическом потенциале и наследии России.
Категории грантов РГО
• Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества.
• Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, представляемых региональными отделениями Общества.
• Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере популяризации географических знаний и деятельности Общества (самостоятельные медиагранты).
Номинации
Инициативные гранты:
• Проведение географических исследований
• Организация экспедиций и путешествий
• Экогеографическое просвещение
• Издательская работа
• Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*
• Сохранение редких видов животных
• Молодёжные проекты РГО
• Подводные исследования
• Работа с Фондами РГО
• Популяризация географии
Гранты региональных отделений:
• Проведение географических исследований
• Организация экспедиций и путешествий
• Экогеографическое просвещение, в том числе школьная география
• Издательская работа
• Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*
• Сохранение объектов живой природы
• Молодёжные проекты
Медиагранты:
• Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных
• Самостоятельные медиагранты
В 2019 году был поддержан 41 проект. Общая сумма поддержки составила 60,8 млн рублей.