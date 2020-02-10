Русское географическое общество принимает заявки на получение медиагрантов

До 27 февраля Русское географическое общество (РГО) принимает заявки на получение медиагрантов в 2020 году.

Предельная сумма финансирования медиагранта — ₽1,8 млн.

Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru.

Проекты должны поддерживать инициативы РГО, рассказывать об экспедициях Общества, его истории, уникальном географическом потенциале и наследии России.

Категории грантов РГО

• Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества.

• Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, представляемых региональными отделениями Общества.

• Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере популяризации географических знаний и деятельности Общества (самостоятельные медиагранты).

Номинации

Инициативные гранты:

• Проведение географических исследований

• Организация экспедиций и путешествий

• Экогеографическое просвещение

• Издательская работа

• Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*

• Сохранение редких видов животных

• Молодёжные проекты РГО

• Подводные исследования

• Работа с Фондами РГО

• Популяризация географии

Гранты региональных отделений:

• Проведение географических исследований

• Организация экспедиций и путешествий

• Экогеографическое просвещение, в том числе школьная география

• Издательская работа

• Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*

• Сохранение объектов живой природы

• Молодёжные проекты

Медиагранты:

• Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных

• Самостоятельные медиагранты

В 2019 году был поддержан 41 проект. Общая сумма поддержки составила 60,8 млн рублей.