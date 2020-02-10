Русское географическое общество принимает заявки на получение медиагрантов

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Фев 10, 2020

До 27 февраля Русское географическое общество (РГО) принимает заявки на получение медиагрантов в 2020 году.

Предельная сумма финансирования медиагранта — ₽1,8 млн. 

Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru.

Проекты должны поддерживать инициативы РГО, рассказывать об экспедициях Общества, его истории, уникальном географическом потенциале и наследии России.

 

Категории грантов РГО

•   Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества.

•   Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, представляемых региональными отделениями Общества.

•   Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных, а также проектов в сфере популяризации географических знаний и деятельности Общества (самостоятельные медиагранты).

 

Номинации

Инициативные гранты:

•   Проведение географических исследований

•   Организация экспедиций и путешествий

•   Экогеографическое просвещение

•   Издательская работа

•   Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*

•   Сохранение редких видов животных

•   Молодёжные проекты РГО

•   Подводные исследования

•   Работа с Фондами РГО

•   Популяризация географии

 

Гранты региональных отделений:

•   Проведение географических исследований

•   Организация экспедиций и путешествий

•   Экогеографическое просвещение, в том числе школьная география

•   Издательская работа

•   Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО*

•   Сохранение объектов живой природы

•   Молодёжные проекты

 

Медиагранты:

•   Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных

•   Самостоятельные медиагранты

В 2019 году был поддержан 41 проект. Общая сумма поддержки составила 60,8 млн рублей.

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