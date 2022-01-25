«Русское Радио» подозревает YouTube в блокировке по идеологическим причинам

В разгар новогодних праздников на видеохостинге YouTube был заблокирован канал «Русского Радио». Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества.

Представители «Русской медиагруппы», владельца «Русского радио», назвали повод для блокировки YouTube-каналов надуманным. Они предположили, что ограничение доступа могло быть вызвано идеологическими причинами.

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube разблокировать официальные каналы радиостанции «Русское радио» и музыкальной группы «Земляне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.