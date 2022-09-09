RuStore добавил инструменты продвижения приложений

В российском магазине мобильных приложений RuStore разработчики получили доступ к push-уведомлениям. Отмечается, что push-уведомления позволят разработчикам продвигать свои приложения и интенсивнее взаимодействовать с пользователями.

«Пользователи RuStore будут получать уведомления об обновлениях, акциях, скидках в приложениях. Разработчики смогут создавать и настраивать маркетинговые push-уведомления и сообщать о своих новостях», – отметили в VK.

Рush-рассылками пользователи RuStore смогут управлять самостоятельно в своей учетной записи. Для этого разработчики будут создавать и настраивать их через личный кабинет. При создании проекта push-уведомлений для приложения нужно придумать название, указать наименование пакета Android и отпечаток подписи, пояснили в VK.

Вместе с тем, в Rustore также появилась возможность создавать специальные ссылки, ведущие в магазин или на установленное на смартфон приложение.