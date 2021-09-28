Rutube откажется от рекламы, чтобы привлечь аудиторию

Российская видеоплатформа Rutube, чьим перезапуском занимается «Газпром-Медиа», временно уберет всю рекламу из видео. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Теперь видео, которые есть и на YouTube, пользователи Rutube смогут смотреть бесплатно без рекламных блоков. Отмечается, что рекламы не будет на сайте видеохостинга, в приложении и на Smart TV. Однако она останется во встроенных плеерах Rutube на других сайтах. Сервис при этом останется бесплатным для пользователей.

Таким образом Rutube пытается привлечь новую аудиторию и повысить лояльность зрителей. Сколько продлится эксперимент, не сообщается.

В конце прошлого года «Газпром-Медиа» снова стал единственным владельцем Rutube. Глава холдинга Александр Жаров сообщал, что Rutube будет модернизирован. Компания ведет работу над тем, чтобы сделать сервис «с точки зрения инструментов, который в нем присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше».