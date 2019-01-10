Диалог, перешагнувший за век: Светлана Рузлева

— Мое первое знакомство с журналом состоялось в детстве. Мама работала на ТВ и выписывала ЖУРНАЛИСТ. Я его из ящика вынимала первой и сразу смотрела картинки. Мне очень нравились портреты. Там были такие красивые люди! А потом, уже в старших классах, я ждала номеров, где публиковались сочинения участников разных конкурсов юных журналистов. С большим интересом следила за результатами. Мне казалось, что лучшие работы — это непременно сказочные и невероятные приключения! И когда побеждали авторы очерков о нашей обычной жизни, сумевшие найти в ней что-то главное и интересное, это удивляло и вселяло надежду. Значит, журналистика — это что-то возможное.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— В журнале мне всегда нравилась его «журналистская» позиция, поддержка коллег. Интересовало все, что касается проблемы «СМИ и общество». «Дневник редактора» всегда помогал в работе, как и все, что касается опыта коллег. У нас есть и другие корпоративные издания, но ЖУРНАЛИСТ всегда имеет свой почерк. Там есть Имена. Например, публикации Анатолия Рубинова, как и других авторов высокого уровня, на мой взгляд, не уйдут в прошлое

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Мы сегодня находимся в ситуации, которую, на мой взгляд, сами еще не осознали. Возможно, я окажусь в меньшинстве, но я убеждена, что единой связки «журналист — редакция» в ближайшее время уже не будет. Просто потому, что появляется достаточно платформ и различных ресурсов, где человек может высказаться. Похоже, что журналистика перестанет быть командным трудом. И, наверное, есть смысл вкладывать все имеющиеся ресурсы в себя, любимого. В образование, причем непрерывное, в хорошую технику, в путешествия, в расширение кругозора. Еще больший смысл есть в том, чтобы определиться с ценностями, поскольку в самое ближайшее время решать все будет не бренд или тусовка. Решать будет репутация. Во времена информационной революции удержаться на плаву сможет только тот, кому доверяют. Кто не станет объяснять себе, что пошел на сделку с совестью, «потому что выхода другого не было». Проблема доверия сегодня едва ли не ключевая в нашей профессии. И будущее за теми, кто окажется честным перед самим собой. Конечно, эти люди будут объединяться в творческие коллективы ради конкретного проекта. Но это должно быть объединение настоящих, честных профессионалов — иначе нет никакого смысла. Кстати, традиция делать «именную» журналистику у нас была и раньше.

Ни у кого нет сомнений в том, что эра информационных технологий будет развиваться, множиться, совершенствоваться, привлекая людей из самых разных сфер жизни. И журналистам необходимо стать среди них заметными. Для этого придется стать экспертом. Реально разбираться в медицине или строительстве, в образовании или мебельном производстве, в космосе или животноводстве. Мне кажется, что тернистый путь журналистики будущего сможет осилить только эксперт. Не проблема создать себе виртуальную трибуну, весь вопрос в том, что сказать, если ты на нее смог взобраться.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Профессиональный журнал должен быть живым. Нам нужна творческая мастерская. Есть много изданий, которые дают материалы о бизнесе, об искусстве выживания в современном медийном мире, об отношениях с учредителями и поиске инвесторов. Все это очень нужные вещи, востребованные. Но нужна и площадка, где будет идти речь о самой журналистике. Об этике, она сегодня важна как никогда. Пусть ЖУРНАЛИСТ всегда остается такой площадкой.