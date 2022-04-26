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Галина Зайцева, «Рязанские ведомости»: «Цель наших проектов — держать живую связь с аудиторией, ну и, конечно, приблизить газету к читателю»
Галина Зайцева
главный редактор газеты «Рязанские ведомости»
Главный редактор о 25-летии газеты и ее работе сегодня
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№
4
от
15 апреля 2022
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Апр 26, 2022
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Галина Зайцева, «Рязанские ведомости»: «Цель наших проектов — держать...
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