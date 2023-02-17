Рынок цифровых книг в России впервые не показал прироста по итогам года

Российский рынок цифровых книг в 2022 году впервые показал нулевую динамику год к году. Объем продаж остался на уровне 11 млрд руб.

Согласно данным «Эксмо-АСТ», в 2022 году весь российский книжный рынок в денежном выражении с учетом цифровых книг и учебной литературы вырос на 10% до 109 млрд руб. При этом по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг упал на 7%.

Как отмечает совладелец «Эксмо-АСТ», среди ключевых причин, которые привели к нулевому росту рынка в прошом году — прекращение работы в России ряда платежных систем и сервисов, уход с рынка книжного сервиса Storytel, а также рост пиратства.

Кроме того, на динамику всего рынка повлияли прекращение выпуска книжных новинок некоторых популярных зарубежных авторов, рост стоимости книг на фоне снижения платёжеспособности населения.

Цифровые книги традиционно выступают драйвером всего книжного рынка, ежегодные темпы роста их продаж превышали 30%. В 2021 году российский книжный рынок вырос на 18%, до 99 млрд руб., а продажи цифровых книг — на 34%, до 11 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ» и «Литрес».