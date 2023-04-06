Рынок музыкального стриминга в России вырастет на 10-25% в 2023 году

Рынок музыкального стриминга в России может вырасти к концу 2023 года на 15–20%, говорят опрошенные “Ъ” игроки и аналитики. Таким образом, компенсировать падение 2022 года на 30–50% все еще не удастся. По мнению экспертов, сдерживают рост пиратские приложения, позволяющие прослушивать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, позволяющие купить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music.

Помимо прочего, эксперты также прогнозируют рост пиратского рынка музыки. Например, пишут авторы материала, в Play Market и AppStore есть Zaycev.net и другие приложения, через которые можно загружать музыку, скачанную на торрентах.

Таким образом, несмотря на все положительные прогнозы подняться до уровня 2021 года не удастся.Агентство InterMedia оценило объём рынка в 2022 году на 5−7 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году была названа сумма в 9,5 млрд руб.