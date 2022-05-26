Рынок платного ТВ не вернется к допандемийным темпам роста

Объем рынка платного ТВ в России увеличится по итогам года на 2%, — до 109 млрд руб., такой прогноз «ТМТ Консалтинга» приводит «Коммерсантъ». К допандемийному 2019 г. динамика сократилась в 4,3 раза. Показатель был немного выше и в кризисные «ковидные» годы: в 2020 г. — 2,1%, в 2021-м — 2,3%.

Среди негативных факторов, влияющих на развитие рынка, директор по проектам «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова выделила возможный отток абонентов из-за падения доходов населения, снижение привлекательности платного ТВ из-за ухода зарубежных телеканалов (MTV, Nickelodeon, Paramount, Animal Planet, Discovery, TLC, Eurosport, Cartoon Network, Disney и других) и общее насыщение рынка.

Небольшой рост рынка будет обеспечен в основном за счет повышения тарифов и увеличение подключений к дополнительным пакетам. В январе-марте именно рост цен позволил операторам остаться в плюсе, отмечает эксперт. В первом квартале число абонентов платного ТВ выросло год к году на 0,7%, до 46,6 млн домохозяйств, а общая выручка увеличилась на 2%, — до 27,1 млрд руб.