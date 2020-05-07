Рынок платного ТВ в России замедлит рост

В 2020 году рынок платного ТВ ждет замедление роста — он вырастет всего на 2,5%, до 104,5 млрд руб., против роста на 7,1% в 2019-м. Из-за многочисленных акций, приуроченных к самоизоляции, средний ARPU платного ТВ вырастет до 193 руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.

По итогам 2019 года аудитория ОТТ-сервисов составила 1,9 млн человек, в 2020 году она вырастет до 2,5 млн, а к 2024 году — до 3,9 млн человек. В общей абонентской базе операторов ОТТ-абоненты составили 4,3% в 2019 году и достигнут 5,6% в 2020-м и почти 9% в 2024-м. Доля IPTV в абонентской базе, по прогнозу компании, вырастет с 19% в 2019 году до 21% в 2024-м.

Однако некоторые операторы ТВ ожидают, что пандемия в 2020 году окажет более существенное влияние на выручку. Минкомсвязь ожидает в 2020 году падения рынка платного ТВ в России на 10%. Основной причиной падения там называли акции, приуроченные к самоизоляции, и большое количество бесплатного контента. С таким прогнозом согласны и в ГК «Орион».

В «Триколоре», напротив, согласны с J’son & Partners. В компании рассчитывают, что многие подписчики, воспользовавшиеся специальными предложениями во время самоизоляции, затем перейдут к платной модели потребления, и ждут роста по итогам года. Многие компании также подчеркивают, что итоговые результаты рынка будут сильно зависеть от срока введенных в связи с коронавирусом ограничений. В частности, указывают в «МегаФоне», один из традиционных драйверов роста ARPU — спортивные трансляции, поэтому выручка будет зависеть от возвращения спортивных состязаний, в первую очередь футбола.