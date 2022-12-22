Рынок sms-рассылок вырос на 20% за год

Российский рынок sms-рассылок по итогам 2022 г. вырастет на 20%, прогнозирует исследовательское агентство Telecom Daily.

Рост сегмента обеспечили преимущественно клиентские уведомления банков, а также напоминания компаний своим клиентам. тот рынок должен составить порядка 40 млрд руб., считает аналитик «Финама» Леонид Делицын, при этом на транзакции банков приходится 50% от этой суммы.

В основном нарастили объем использования sms-сообщений банки, лишившиеся возможности отправлять push-уведомления.

Ранее сообщалось, что во II квартале количество рекламных sms-рассылок увеличилось в два раза по сравнению с первым. Такую рекламу стали больше заказывать компании, которые пытаются занять ниши, освободившиеся после ухода западных.