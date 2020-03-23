Как делать независимую газету в регионе

Со временем власти поняли, что пугать нас бесполезно, и просто перестали обращать внимание. Понятно, что им не все равно, все читают, но закрывают глаза. Буквально несколько недель назад наш мэр Владимир Родивилов подал в отставку, временно исполняющим обязанности мэра назначен Роман Крылов. У меня есть к нему прямой выход, это очень важно для журналиста: если какие-то вопросы возникают, чтобы мы не критиковали без обратной связи, а сразу непосредственно связывались с должностным лицом. Все проблемы, о которых мы пишем, не из пальца высосаны, их поднимают наши читатели. Так как газета частная, мы можем себе это позволить.

Если мы будем писать о том, что все хорошо, а будет еще лучше, и экономика растет — ну, как по федеральным каналам показывают, — то сначала люди пожмут плечами, потом перестанут нас покупать.

— Повлияла ли газета на действия ржевских чиновников и если да, то каким образом?

— «Быль нового Ржева» создает общественное мнение. Поскольку мы пользуемся доверием, к нашему мнению прислушиваются. В первую очередь это сказывается на выборах. Я считаю, что Харченко свалили мы своими пуб ликациями. В 2009 году у нас еще были прямые выборы мэра, и тогда «Единая Россия» не пустила Харченко на выборы. Он пошел как самовыдвиженец и проиграл — занял третье место, хотя до этого лидировал с отрывом. Харченко участвовал в этом году в осенних выборах в городскую Думу, и в округе, где живет, занял последнее место. Я и сам участвовал в этих выборах — проиграл 12 голосов руководителю предприятия, которое расположено в округе, где мы выдвигались. Дума была уже по-другому сформирована — раньше в ней была представлена только «Единая Россия», сейчас там одиннадцать единороссов, пять или шесть независимых кандидатов, четыре от КПРФ. Бывает, что мы звоним в какую-нибудь организацию или в администрацию города и говорим, что есть проблема, с которой к нам обратились люди. Чиновники понимают, что, если не примут меры, мы напишем о них в газете, и стараются исправить ситуацию. Например, из последнего: люди построили дом, но никак не могли добиться подключения электроэнергии, хотя расстояние до ближайшей точки электроснабжения — 200 метров и в таком случае подключение бесплатно. После наших публикаций вопрос решить удалось.

— Сотрудничает ли «Быль нового Ржева» с какими-либо политическими партиями или правозащитными организациями?

— Да, сотрудничаем, если видим, что по каким-либо вопросам наша позиция совпадает. Например, с КПРФ наши взгляды в чем-то сходятся, с городским советом тоже, так как у него тоже критическое отношение к власти. Мы предоставляем им место в газете для публикации их позиции, точки зрения по какому-либо вопросу. Все мы выступаем за хорошее качество воды в городе, за улучшение коммунальных услуг. Идеологическую сторону мы не трогаем.

— Какая у вас редакционная политика? Подвергается что-либо у вас цензуре?

— Политика одна: мы печатаем только то, что интересно читателю. И главное, чтобы не было скучно. Мы стараемся сочетать смешное и серьезное. Надеемся, что читатели довольны нашей газетой. Мы прекрасно понимаем, что ирония, фельетон, сатира — одни из самых популярных жанров, при этом они достаточно трудные, однако мы публикуем их часто. Считаю, что наш журналистский коллектив высокого уровня, один из лучших во Ржеве. Но это на наш взгляд, никаких призов и премий мы никогда не получали.

Запретная для нас тема — личная жизнь людей: кто на ком женился, кто у кого любовник, кто напился, кто с кем в бане мылся. Мы можем написать о недочетах в работе главы города, но никогда не напишем о его внебрачных детях и так далее. Критикуем только рабочие моменты.

— Большая ли аудитория у газеты?

— Тираж — 4 тысячи, раскупают практически все, в группе «ВКонтакте», которая появилась в 2017-м, примерно столько же человек.

Еще у нас есть сайт, он ничем не отличается от газеты. Сайт появился в 2005 году, тут мы были одними из первых среди газет, «ВКонтакте» мы размещаем совсем небольшие тексты и иллюстрации.

— Почему во Ржеве нет других оппозиционных СМИ?

— Это связано с особенностями финансирования СМИ — они получают деньги либо из бюджета, либо от каких-то спонсоров. Соответственно, кто платит, тот и заказывает музыку. Люди боятся лишиться средств, поэтому не пишут что-то острое. Мы ни от кого не зависим, живем на то, что сами зарабатываем: реализация газет, рекламы, объявлений. Но денег становится все меньше и меньше, так как все больше людей уходит в интернет за новостями. Тяжеловато нам приходится, конечно: нужно платить за печать в типографии, тираж снижается. Держимся за счет того, что газету покупают, есть те, кто подписан на издание. Ржев — достаточно «старый» город, тут много пожилых людей, поэтому печатная версия актуальна.

У нас еще проблема — фирма «Тверьсоюзпечать» продала свой бизнес компании «Газета», офис которой располагается в Москве. Им абсолютно все равно, что у нас происходит и как мы будем реализовывать продукцию. У нас в городе и киосков-то осталось всего пять штук. Мы сотрудничаем с «Газетой» с конца августа и за это время получили десять тысяч рублей. Нам вообще в принципе невыгодно сотрудничать с киосками: даже если бы они дисциплинированно расплачивались, мы бы окупали только печать газеты. Газета в киосках продается по 25 рублей, и только 12.50 из них достается нам, а печать газеты стоит 10 рублей. Я думаю, что в скором времени мы вообще откажемся от услуг киосков: у нас есть частные распространители, подписка.

— Почему не хотите полностью перейти в интернет?

— Ну откажемся мы от печатной версии, тогда из каких средств я буду платить зарплату работникам? Для нас в интернете пока рекламы маловато. Если нет какого-то устойчивого источника финансирования, сложно прожить на одну рекламу.

— Как вы считаете, возможно ли обеспечивать качественную журналистику в регионе? И что нужно учитывать?

— Журналистикой можно заниматься где угодно. В первую очередь все зависит от качества работы. Хороших журналистов будут читать всегда. Ну и плюс, конечно, здорово иметь грамотного пиар-менеджера, который будет привлекать рекламу в издание. У меня пока особого оптимизма нет насчет того, сколько мы продержимся, но пока стараемся, выживаем.