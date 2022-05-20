С 19 мая «Ведомости» начали печатать на белой бумаге

Ежедневная деловая газета «Ведомости» с 19 мая выходит на белой бумаге. Это связано с прекращением поставок бумаги лососевого цвета, сообщил ТАСС гендиректор издания Михаил Нелюбин.

Еще в конце феврале полиграфическая отрасль России столкнулась с повышением цен из-за европейских санкций. Большая часть материалов — мелованная бумага, краски, офсетные резины, химические добавки — поступает из-за рубежа. Сейчас эти материалы сильно подорожали. В середине марта ФАС занялась проверкой производителей бумаги из-за ее резкого подорожания.