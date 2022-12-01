С 1го декабря вступает закон о госпабликах

Государственные органы и бюджетные организации (школы, больницы, детские сады, музеи) с 1го декабря должны будут:

— вести официальные страницы в VK и ОК;

— взаимодействовать с гражданами и между собой с использованием «электронного правительства»;

— управлять официальными сайтами с использованием облачной платформы «Госвеб».

«Уверен, прямой диалог с людьми необходим, он позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки», — пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Минцифры и АНО «Диалог Регионы» в октябре этого года составили рейтинг субъектов РФ по количеству госпабликов.

Лидерами на 15 октября 2022 года стали:

1) Пермский край;

2) Калужская область;

3) Новгородская область;

4) Санкт-Петербург;

5) Ямало-Ненецкий автономный округ, в также Республика Адыгея, Удмуртская Республика, Ульяновская область;

6) Кемеровская область;

7) Республика Мордовия;

8) Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская область, Архангельская область;

9) Карачаево-Черкесская Республика совместно с Курской и Вологодской областью;

10) Еврейская автономная область