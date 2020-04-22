С 20 апреля клиенты Почты России смогут выписать издания со скидкой до 40%

Скидку до 40% на печатную прессу получат подписчики в период весенней декады, которая стартует с 20 апреля. В течение 10 дней выписать издания можно в том числе онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru и на дому через почтальона.

Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным значком.

Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным ценам на более чем 1 700 глянцевых журналов, бизнес-газет, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. В акции участвуют преимущественно федеральные издания, которые реализуются во всех регионах страны, но также имеются районные и местные. Для издателей стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки также не изменится, а скидка на доставку 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, сохранится. Это 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85-ти регионах России.

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