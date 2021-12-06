С 2022 года Роскомнадзор будет штрафовать иностранные компании без российских филиалов

После 1 января 2022 года Роскомнадзор начнё штрафовать иностранные IT-компании, не создавшие свои филиалы в России. При этом регулятор готов вести диалог, если компания только ведёт работу по открытию представительства, но не укладывается в обозначенный срок.

«Цель Роскомнадзора — соблюдение законов РФ в сети Интернет, в том числе, сокращение объема опасной для граждан нашей страны информации в интернете. Напомню, что к такой информации относится детская порнография, материалы с призывами к суициду, употреблению наркотических веществ, пропаганда идей экстремизма и терроризма», — рассказал «Интерфаксу» заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список зарубежных IT-компаний, которые попали под закон о «приземлении»: Google, Apple, Meta (Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. Эти компании обязаны открыть в России представительство, разместить на своих сайтах форму для обратной связи с российскими пользователями, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и ограничить доступ к запрещённой в РФ информации.