С 28 марта в России запускается соцсеть «Россграм»

В России в понедельник, 28 марта, как ожидается, запустят «Россграм».

За проектом «Россграм» стоят всего два человека. Это интернет-маркетолог Александр Зобов, называющий себя сокурсником создателя Telegram Павла Дурова, а также петербургский предприниматель Кирилл Филимонов.

В «Россграме» обещают мобильные приложения для платформ Android и iOS, а других подробностей о новой российской соцсети пока нет. Какая команда занимается разработкой, сколько денег вложено в проект — тоже не известно.

Как говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте», «сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров». Всем остальным «Россграм» станет доступен в апреле.