С 5 июля стартует второй этап конкурса «Я — Созидатель»

Второй этап конкурса «Я — Созидатель» начнется 5 июля. Организаторы - Фонд «Начинание» совместно с командой журнала «Русский репортер» при поддержке Фонда президентских грантов.

На конкурс принимаются «истории о людях, создающих и помогающих, активно меняющих жизнь вокруг себя: волонтерах, активистах, организаторах социальных инициатив, социально ответственных предпринимателях».

В рамках конкурса уже традиционно предусмотрено три номинации: «Текст», «Фото» и «Мультимедиа». Победителей определят в двух группах: среди авторов опубликованных материалов и среди тех, кто представит на конкурс новые, ранее нигде не выходившие работы.

Заявки будут приниматься до 15 сентября на сайте МояРоссия.рф. Подробнее об условиях конкурса и призах можно узнать на поратле «Я — Созидатель».

30 июня жюри конкурса объявило победителей первого этапа. Ими стали:

В категории «Опубликованные»:

«Текст»: «Повар без желудка учит полноценно жить и вкусно есть». Автор —Дарья Менделеева, Созидатель —Никита Полудо, г. Москва.

«Фото»: «Мир Эдельштейна». Автор —Денис Каминев, Созидатель —Георгий Эдельштейн, Костромская обл.

«Мультимедиа»: «Мусульманская семья воспитывает 13 приемных детей в вере и заботе». Автор —Альфия Ильясова, Созидатель —Люзия Ахмитвалиева, Республика Башкортостан.

В категории «Новые»:

«Текст»: «Как перевернуть мир, если ты его не видишь». Автор —Дарья Андреева, Созидатели —Олег Колпащиков, Михаил Войцеховский, Свердловская обл.

«Фото»: «Олеся». Автор —Дмитрий Часовитин, Созидатель —Олеся Ларионова, Свердловская обл.

«Мультимедиа»: «Добрый боксер». Автор —Андрей Затирко, Созидатель —Рустам Байраков, Забайкальский край.