С 8 марта упростят работу СМИ и издателей печатной продукции по доставке ее обязательных экземпляров

СМИ, издатели и другие производители документов должны передавать Минцифры в день выпуска первой партии тиража лишь обязательные экземпляры федеральных и региональных газет на русском языке. Правило вступит в силу 8 марта.

Экземпляры иных печатных изданий потребуют предоставлять не позже 7 дней с даты выхода в свет такой партии. Речь идет об изданиях из закрытого списка, в который включили книги, брошюры, журналы и т.д.

Сейчас в день выпуска первой партии тиража нужно доставлять в Минцифры по одному обязательному федеральному экземпляру всех печатных изданий.

Упростят и правила передачи экземпляров:

— в ИТАР-ТАСС;

— книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ;

— муниципальные библиотеки.

Срок доставки необходимо исчислять в календарных днях. В него не входят выходные и нерабочие праздничные дни.