С Днем советской печати!

Поколения журналистов хорошо помнят: 5 мая — как правило, рабочий день между партийно-правительственным и всенародным праздниками. День печати был не просто очередным профессиональным «красным днём календаря», и, конечно, значительно шире, чем дата выхода первого номера газеты «Правда». Для многих он был отмечен ощущением причастности к профессии, к идее служения обществу, людям и одновременно мечтой свободном слове, которая неизменно витала над редакционными кабинетами в майский день. Потом отечественный день печати назначили на другую дату — хотя, по логике вещей, большевистская неподцензурная «Правда», издававшаяся на деньги рабочих и романтиков-меценатов, куда больше соответствовала идее свободного слова, чем выпущенные по высочайшему повелению исключительно в имперских и геополитически целях «Санкт-петербургские ведомости».

А в календаре появилась новая дата — День защиты свободы слова ЮНЕСКО, 3 мая, о котором сегодня у нас говорят значительно меньше, чем о Дне российской печати 13 января, который прекрасно вписался в современную конструкцию российского официоза.

А 5 мая все равно остался в памяти и в сердцах тех, кто мечтал и еще продолжает мечтать об идеальной профессии и лучших днях нашей журналистики.

С праздником, коллеги!