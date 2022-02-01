С начала 2022 года РКН заблокировал более 1,6 тыс. фейк-ньюс

В Роскомнадзоре сообщили, что за первый месяц 2022 года уже заблокировали или удалили 1617 фейковых новостей. Самыми популярными темами стали продажа сертификатов о вакцинации, а также информация о незаконной финансовой деятельности.

Отмечается, что такая же тематика фейков была наиболее распространённой и в прошлом году. За 2021 год Роскомнадзор ограничил доступ к 10,2 тыс. страниц с недостоверной информацией

В Общественной палате (ОП) «Известиям» назвали другие темы этого года для фейк-ньюс: протесты в Казахстане, введение локдаунов, сообщения о минировании и чрезвычайных происшествиях. В «Лиге безопасного интернета» добавили, что многие паблики переключились с дезинформации по медицинской тематике на фейки о политике.