С начала 2022 года в открытый доступ попали 40 баз данных россиян

В России с начала 2022 года произошло более 40 крупных утечек баз персональных данных. В Роскомнадзоре сообщили, что скомпрометировано свыше 300 млн записей.

Замглавы РКН Милош Вагнер подчеркнул, что последние поправки к закону о персональных данных предоставляют гражданам РФ возможности для защиты личной информации. Государство также получило ряд инструментов влияния на ситуацию. «У операторов персональных также появились новые обязанности, направленные в первую очередь на повышение прозрачности их деятельности», — добавил он.

Как отметила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская, проблема утечек персональных данных россиян сейчас обострена. Только за год работы центра более тысячи человек обратились к его специалистам за бесплатной юридической помощью.

Напомним, что 14 июля Владимир Путин принял поправки в закон «О персональных данных». Как следует из документа, операторы должны незамедлительно информировать об утечках персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечить взаимодействие с государственной системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак и ликвидации их последствий.