С начала 2023 года во всех продаваемых в РФ гаджетах должны быть предустановлены отечественные сервисы

С начала этого года на все смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д., продаваемые на территории России, должны быть предустановлены приложения Яндекса, VK, 2ГИС, «Одноклассники», платежная система Mir Pay, «Госуслуги», книжный сервис «ЛитРес» и др. Запрет на продажу будет распространяться на устройства без предустановленных мессенджера ICQ и голосового помощника «Маруся».

Отмечается, что на смартфоны под управлением iOS и Android должны быть установлены «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты» и «Яндекс Диск». В перечне обязательных к предустановке приложений есть также офисные программы, антивирусы, онлайн-кинотеатры и т.д.