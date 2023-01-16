С начала декабря 2022 года Роскомнадзор выявил более 300 сайтов с пропагандой ЛГБТ

С первых чисел декабря 2022 г., когда в силу вступил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России, Роскомнадзор успел внести в реестр запрещенной информации 306 сайтов такой тематики. Конкретных примеров удаленных ресурсов представитель РКН не привел.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 6 декабря 2022 г. Он касается всех основных сфер жизни, включая торговлю и зрелищные мероприятия. Сейчас власти «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией.

Страницы стали чаще блокироваться с конца декабря, на 22 декабря было выявлено 79 сайтов.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил об удалении сцен с ЛГБТ из нескольких сериалов на крупных онлайн-платформах. Депутат подчеркивал, что кинотеатры приняли такое решение самостоятельно. Соцсети также начали переходить «к более активной модерации и удалению ЛГБТ-контента».