С Невзорова* взыскали штраф 10 тыс. руб. из-за статуса иноагента

С журналиста Александра Невзорова* взыскали штраф из-за статуса иноагента. С банковского счета Невзорова* сняли 10 тыс. руб. штрафа за то, что он не поставил уведомление о статусе иноагента в постах в Telegram за 4 и 5 июля, а также в эти же даты на своем канале в Youtube.

Штраф был назначен в июле 2022 года. Невзоров* не оплатил его самостоятельно, и материал был передан приставам для исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что находящийся за границей Невзоров* не стал комментировать решение Басманного суда Москвы приговорить его к 8 годам колонии за дискредитацию российской армии. «Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним. Находясь в безопасности, под защитой, я не могу травить души тем, кто реально сидит или садится», — сказал он.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов