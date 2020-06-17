С российского Forbes потребовали взыскать 5 млн рублей

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве бывшего владельца Forbes Александра Федотова подал два иска на сумму в 5 млн рублей к издателю журнала, компании «АС Рус Медиа», сообщил RNS директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

«Арбитражный управляющий в деле о банкротстве Федотова А.Ф. направил в адрес "АС Рус Медиа" копии двух исковых заявлений на общую сумму 5 млн рублей. Претензии арбитражного управляющего касаются двух займов, задолженность по которым, по мнению арбитражного управляющего, составляет свыше 2 млн рублей каждая», - сообщил Озман RNS.

Он уточнил, что по одному из исков претензии составляют 2,58 млн руб., по второму - 2,49 млн рублей с учетом процентов.

«Займы Федотов А.Ф. предоставлял "АС Рус Медиа" в период, когда являлся владельцем компании - в 2017-2018гг. Арбитражный управляющий настаивает, что компания не погасила долг по займам и требует взыскать задолженности вместе с процентами. Мы же настаиваем на том, что "АС Рус Медиа" возвратила займы ещё в 2018 году, и будем отстаивать свою позицию в суде», — заявил Озман.

Один из исков Федотова к «АС Рус Медиа» поступил в суд 15 июня и пока не принят к производству, сумма требований по нему составляет свыше 2,58 млн руб., указано в картотеке суда. Информации о втором иске к компании пока нет.

Бизнесмен Александр Федотов на момент публикации не ответил на запрос RNS.

Александр Федотов являлся владельцем российской версии журнала Forbes до середины 2018 года, когда он продал этот актив бизнесмену Магомеду Мусаеву. Весной 2019 года Федотов обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом. Суд признал его банкротом в мае прошлого года, назначив Александра Машина арбитражным управляющим по делу.