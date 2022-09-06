С российского рынка ушло до 90% зарубежных рекламодателей

Значительная часть зарубежных рекламодателей покинула российский рекламный рынок. Об этом Digital Report рассказала Юлия Загитова – медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России, руководитель Департамента по развитию региональной журналистики и основатель коммуникационного агентства Breaking Trends.

По ее словам, уход зарубежных брендов сильно повлиял на рекламную сферу. «По данным АКАР еще за 1-й квартал этого года суммарный объем рекламы составил 128-130 млрд рублей, что на 5% больше, чем в соответствующем квартале предыдущего года. Но с оттоком иностранных компаний, число которых на данный момент превысило 200, ушли и рекламные бюджеты. Федеральные медиаменеджеры говорят об уходе с российского рынка до 90% зарубежных рекламодателей, что заставляет рынок адаптироваться к новой реальности», – отмечает эксперт.

«Мы уже видим начавшийся передел, последствия которого будут видны в следующем году. Это связано с планированием и перераспределением бюджетов, которое произойдет в октябре-ноябре. В зависимости от этого, мы увидим реальную цифру падения», – сказала Юлия Загитова.

По словам специалиста есть и положительные моменты: часть зарубежных компаний, зависящих от российского рынка, адаптируются и продолжают работать под другими брендами, оставляя при этом, часть рекламных бюджетов.