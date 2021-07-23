С сайта «Ведомостей» исчезла статья Ивана Сафронова об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже

Июл 23, 2021

С сайта «Ведомостей» исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова.

В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.

При переходе на страницу по ссылке, где раньше располагался материал, появляется сообщение об ошибке 404: «Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке».

РИА Новости запросило комментарий пресс-службы издания. На данный момент ответ на запрос не получен.

Также перестал работать сайт издания; при переходе по ссылке vedomosti.ru появляется страница с надписью «502 Bad Gateway».

Источник: РИА Новости
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