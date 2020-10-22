С создателей «Батеньки» через суд требуют вернуть 12,7 млн микрокредитов

Две микрофинансовые организации через суд требуют от соучредителей издательского дома «Мамихлапинатана» 12,7 миллионов рублей за просроченные кредиты. На иски обратили внимание в «Открытых медиа».

Первый иск был подан к учредителям ИД Егору Мостовщикову и Антону Ярошу 14 октября. Компания «СимплФинанс» требует вернуть 10,3 миллиона рублей. Кроме того, через суд фирма просит арестовать счета издательского дома, но это требование суд отклонил.

15 октября еще один иск подали из «Микро капитала». Там был взят кредит в размере двух миллионов на полгода.

Егор Мостовщиков прокомментировал ОМ требования кредиторов. По его словам, издательский дом брал кредиты для выплат окладов сотрудникам и гонораров авторам. По словам Егора, обратиться в микрофинансовые организации пришлось потому, что в обычных банках отказывались давать кредиты медиапредприятиям. Долги образовались из-за снижения прибыли на фоне пандемии. Однако Мостовщиков заметил, что от исполнения обязательств ИД не отказывался, уже ведутся переговоры по урегулированию разногласий и стороны настроены на мировое соглашение.

«Мамихлапинатана» была создана в 2016 году. Один из наиболее известных проектов издательского дома – самиздат «Батенька, да вы трансформер». Также в ИД входят проекты Breaking Mad, литературное издательство «Носорог» и студия контент-маркетинга Artel.Media.