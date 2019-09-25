Советы независимым медиа, сталкивающимся с угрозой безопасности

Освещение новостей часто связано с риском для журналистов. Некоторые интервью и расследования проводить особенно опасно, поэтому для журналистов были разработаны различные протоколы, руководства и советы. В традиционных медиа на выполнение самых сложных заданий обычно отправляют команду, состоящую из водителя, фотографа и репортера. Однако в независимых медиа все три роли обычно выполняет один и тот же человек.

Предприимчивые журналисты из небольших редакций разрабатывают стратегии безопасности, позволяющие им проводить расследования.

Три репортера и редактора, имеющие опыт работы в опасных ситуациях, – Эрнесто Ароче из мексиканского цифрового издания Lado B и Орус Вильякорта и Фернандо Ромеро из сальвадорского Factum Magazine рассказали, как справляются с опасными ситуациями.

Хорошо спланированная стратегия

В конце 2016 года Lado B начало публиковать материалы о ситуации с безопасностью в Пуэбле – городе, расположенном в центральной части Мексики. Срок полномочий тогдашнего губернатора Морено Валле в это время подходил к концу, и журналисты хотели изучить, как преступность влияет на жизнь в городе.

По словам основателя и редактора Lado B Эрнесто Ароче, команда начала работу "в относительно безопасной ситуации, исследуя статистические данные". Данные помогли команде выявить несколько мест, куда журналисты решили отправиться лично, чтобы собрать информацию. Для освещения этих историй они разработали стратегию безопасности.

Эта стратегия разделена на три части:

• Планирование — сколько времени займет работа на местах и сколько денег нужно взять с собой. На этом этапе журналисты задали себе вопросы: придется ли им находиться на месте больше одного дня, есть ли в районе, куда они идут, безопасные отели, сколько в среднем они будут тратить на еду, стоит ли пользоваться своим транспортом или лучше предпочесть общественный, достаточно ли безопасны зоны, в которые они отправляются.

• План проведения интервью. Можно ли верить представителям властных структур? Нужно ли представляться, разговаривая с ними? Стоит ли проводить интервью с источниками в общественных или в менее заметных местах? Есть ли время, особенно опасное для таких встреч?

• Протокол безопасности. Команда разработала систему мониторинга места и меры реагирования на случай возникновения угрожающей ситуации. Журналисты также завязали контакты в правительстве и охранных организациях.

Стратегия Lado B также включала публикацию материала о безопасности в регионе, что помогло "усилить влияние и сократить риск". Журналисты искали союзников, которые помогли бы распространить этот материал и помочь обеспечить защиту журналистов во время работы на местах. Журналистская сеть Red de Periodistas de a Pie помогла разработать план мониторинга, включающий регистрацию времени отъезда, времени мониторинга, планы маршрутов и сценарий интервью.

В результате этой работы появился проект Puebla Bajo Amenaza ("Пуэбла под угрозой"). Во время его создания никто из журналистов не пострадал.

По словам Эрнесто, каждый раз, отправляясь в опасные зоны, они следовали своему протоколу.

Никогда не путешествуйте в одиночку

13 декабря 2918 года Factum Magazine опубликовал материал "Криминальная группа в вооруженных силах" о нескольких офицерах высокого ранга, членах Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Сальвадора, создавших сеть, куда входили офицеры полиции, юристы, врачи и гражданские информаторы. Эта сеть стремилась не допустить судебного процесса против восьми солдат разведки, обвиненных в незаконном лишении свободы и пытках двух человек в департаменте Ауачапан.

Журналистское расследование обнаружило, что сначала офицеры использовали эту сеть для подкупа, а затем и запугивания; они даже планировали убийство обоих людей – жертв произвола, чтобы не дать им выступить на суде в качестве свидетелей. Несмотря на это, солдаты были осуждены на 14 лет тюрьмы, а через год были арестованы еще три офицера разведки.

По словам журналиста Factum Magazine Фернандо Ромеро, одним из лучших решений команды было заранее изучить район, куда отправлялись проводившие расследование журналисты, планировать маршрут и поддерживать их постоянную связь с отделом новостей. "Очень важно постоянно сообщать редакции, где мы находимся, чтобы они могли быстрее среагировать в случае необходимости", – сказал он.

С другой стороны, команда также принимала и неверные решения, отправляя репортеров в опасные места в одиночку, без сопровождения, – позже члены редакции обсудили эту ситуацию.

Протокол безопасности для журналистов и медиа рекомендует, чтобы репортеров, отправляющихся в опасные районы, сопровождали один или несколько человек, – сказал Ромеро. – Этот шаг не может полностью обеспечить безопасность, но исследования показывают, что такие источники информации, как члены банд и военные, более склонны вести себя агрессивно с одним человеком, чем с группой.

Недоверие к представителям власти

Один из основателей Factum Magazine Орус Вильякорта называет работу журналистов на местах "без важных знаний о границах влияния полиции, военных и других официальных учреждений" одной из самых главных ошибок.

Он рассказал, что однажды во время работы над новостным материалом об убийстве Берты Касерес – активистки, убитой в 2016-м в Ла-Эсперанса, Интибука, Гондурас, – его самого и находившегося с ним фотографа задержала полиция, когда они выходили из автобуса. Полицейских не удовлетворили удостоверения прессы, они потребовали предоставить другую личную информацию:

Мы были напуганы, поэтому предоставили им всю информацию, которую они требовали, – рассказал Вильякорта. – С одной стороны, нам следовало сказать им, что мы знаем о своих правах и о том, что по закону права полиции не безграничны. С другой – следует знать, насколько плохо могут обстоять дела в местах, где закону не подчиняются даже сотрудники правоохранительных органов. Например, в Гондурасе, Сальвадоре, Мексике и многих других странах недоверие к полиции стало правилом выживания.

Эта статья была опубликована на испанском языке на сайте SembraMedia. Она была переведена и публикуется IJNet с разрешения.