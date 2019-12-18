«Сафмар» и Forbes урегулировали спор по публикации в журнале

Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева и издатель россиийской версии Forbes не имеют претензий друг к другу, спор урегулирован в досудебном порядке, сообщил Дмитрий Озман, директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes:

Forbes и "Сафмар" не имеют друг к другу претензий. Все споры сняты в досудебном порядке. Подробностей никаких дать не могу в связи с подписанным соглашением о неразглашении.

13 декабря представители «Сафмар» и бизнесмена Михаила Гуцериева направили в Арбитражный суд Москвы заявление об отзыве иска к издателю Forbes, который был подан в начале декабря, указано в определении суда.

«Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления», — указано в документе, подписанном судом в понедельник 16 декабря.

Позднее представитель «Сафмара» подтвердил достижение соглашения с Forbes.

Группа «Сафмар» и Михаил Гуцериев подали иск о защите деловой репутации к издателю журнала 10 декабря:

«В нем мы требуем удалить опубликованную редакцией Forbes статью от 11 октября, содержащую недостоверную информацию. Мы по-прежнему считаем, что при подготовке данной статьи журналисты Forbes нарушили базовые принципы объективности и достоверности распространяемой информации, и хотим, чтобы этой публикации была дана справедливая юридическая оценка. Мы уверены в правоте своей позиции», — сообщал тогда представитель «Сафмара».

До этого, в конце октября свой иск к группе «Сафмар» подал издатель журнала, компания «АС Рус Медиа». Рассмотрение этого иска должно начаться в декабре. Информации по каким-либо изменениям в этом процессе на сайте суда нет.

Поводом к конфликту между журналом и группой «Сафмар» стала статья «"Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова», опубликованная в начале октября.