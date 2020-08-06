Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения за рубеж с помощью инструментов шифрования с компьютера у себя дома, сообщил «Интерфаксу» его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

«В обвинении Ивана указано, что, "осуществив собирание" секретных сведений, он передал их представителю чешской разведки с помощью ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина - ИФ), расположенной по месту его жительства в Москве», - сказал Павлов.

По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для передачи секретной информации журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

Сафронов отрицает совершение преступления и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. До работы советником главы «Роскосмоса» он работал корреспондентом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.