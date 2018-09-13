Газеты от Сахи

— В октябре 2016 года вы, комментируя перевод двух ведущих государственных газет Якутии на бесплатную систему распространения, сказали: «Очень забеспокоились коллеги из частных СМИ, часть их предположений сводится к тому, что таким образом будет разрушена вся печатная сфера республики. Отвечу: нет. Их ниша останется нетронутой». Сбылся ли ваш прогноз?

— Рынок печатных СМИ не разрушился. Читатель продолжает покупать и подписываться на печатные издания.

Некоторые коллеги заявили, что мы планируем вернуться к платному распространению, потому что «бесплатизация» себя не оправдала. Это не совсем так. Благодаря «бесплатизации» республиканских газет их среднеразовый тираж вырос на 75 %. Однако сложности со сбалансированностью бюджета будущего года, когда часть доходов направят на повышение заработной платы, заставляют нас искать альтернативные варианты. Одних субсидий из бюджета будет недостаточно. Сейчас мы с генеральным директором «Сахамедиа» Алексеем Чертковым думаем над компромиссным вариантом распространения. Акционерное общество, коим является холдинг, должно извлекать прибыль. В связи с этим «Сахамедиа», скорее, будет продавать часть своей продукции, а часть сохранит в виде бесплатного распространения, увязав это с районными СМИ. Таким образом, подписчик районной газеты получит в виде бонуса бесплатную республиканскую газету, пусть с меньшим количеством страниц, а к продаже, возможно, вернется «толстушка».

— В последнее время много говорится о переработке закона «О СМИ». Какие основные изменения, по вашему мнению, в этот закон должны быть внесены?

— Новый закон о СМИ необходим. Наш закон — это залог свободы слова, охраняющий права журналистов на сбор и распространение информации. Нужно, чтобы новый закон также стоял на защите прав и свобод, повышал статус журналистского сообщества. Закон «О СМИ» был принят в 1991 году и, конечно, не совсем учитывает реалии современного информационного общества. Думаю, что права и обязанности (второе надо подчеркнуть) должны равным способом распространяться на интернет-издания, которые не зарегистрированы как СМИ. Необходимо также определить права и обязанности блогеров-журналистов.

— А что вы думаете о законопроекте, который закрепляет статусы «государственного» и «родного» языков в законе «Об образовании», и как его принятие может отразиться на национальной прессе?

— Честно говоря, поначалу отнесся немного настороженно. Наверное, меня и других людей, говорящих на языках народов России, смущает добровольность изучения родных языков. Думаю, государство не должно лишать ребенка его конституционного права, принадлежащего ему по рождению, на обучение на родном государственном языке: на татарском, башкирском, якутском и любом другом. Как гласит Конституция РФ, основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Родитель не вправе за него принимать такое решение.

Сегодня, когда медленно сужается среда использования национальных языков, а языки республик особо не представлены в новом информационном пространстве, потихоньку вырастает поколение, которое будет использовать свой язык только в быту и в общении с родственниками. Если не будем их заставлять учить родные языки, читать книги, газеты, мы сначала потеряем богатство и лирику языка. Затем через поколения появятся родители, которые напишут добровольный отказ «от обучения на родном языке» и в качестве языка обучения выберут русский.