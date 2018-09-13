Газеты от Сахи

Чокуур Гаврильев, замглавы минсвязи Якутии, о сахаязычных печатных СМИ, их проблемах и их миссии
Чокуур Гаврильев, пять лет проработав главным редактором газеты «Саха Сирэ», в мае прошлого года стал заместителем министра связи и информационных технологий Якутии. А потому, прекрасно представляя себе ситуацию с национальной прессой в регионе как «снизу», так и «сверху», подробно и объективно рассказал ЖУРНАЛИСТУ о нынешнем положении сахаязычных печатных СМИ, их проблемах и их миссии.
— Что сегодня мешает жить якутской прессе и изданиям на национальных языках в частности?
— Сегодня все печатные издания испытывают давление со стороны информационных технологий. Сокращается время потребления. Появление множества источников информации, интернет-ресурсов, развитие мессенджеров и социальных сетей наряду с сотнями телеканалаов и радио сужает время чтения. Если ранее наши родители выписывали газеты, журналы и затем не спеша читали статьи, глубоко вникая в их содержание, поочередно передавая их родным, подчеркивая, где надо читать, и даже вырезая заметки, то сейчас времени на чтение практически не остается.
Поскольку саха (якуты) двуязычные, высокая конкуренция в информировании создается не только между сахаязычными газетами, но и с информацией из интернета, ТВ, даже из WhatsApp.
Определенным ограничением для прессы на национальном языке является также аудитория. Например, в Якутии численность народа саха по последней переписи составляет 466 492 человека. Это один город в средней полосе России.
Другой проблемой являются тарифы почты. Мы связываем значительное снижение тиражей за последние четыре года с отказом от субсидирования почты. По состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2014 года общее снижение тиражей по газетам в республике составило 55,9 %. По журналам и того больше — 68,6 %. По районным газетам — 75,4 %. К сожалению, несмотря на принимаемые меры по скидкам Почты России для социально значимых изданий, подписная цена растет.
Поздние сроки доставки корреспонденции в труднодоступные и отдаленные деревни также негативно влияют на читательский спрос. А ведь наш читатель находится именно в глубинке.
— Что же в таком случае делать СМИ?
— Думаю, надо идти за нашими читателями. Если они читают с мессенджеров — идти в мессенджеры. Если они берут информацию из интернета, необходимо открывать сайты.
Когда я работал главным редактором газеты «Саха сирэ», мы запустили первый информационный сайт на якутском языке — «Эдэр саас», что в переводе на русский означает «Молодость». Название взяли у приложения газеты, которое в 90-х годах пользовалось огромной популярностью. Но Edersaas.ru — не интернет-версия газеты «Саха сирэ», а самостоятельный полноценный продукт, притом на родном языке. Кроме новостей, статей и интервью на сайте публикуются короткие рассказы, различные мнения, видео- и фотоматериалы. Несомненно, мы провели большую работу с журналистским коллективом для его перенастройки и обучения.
На «Медиатусовке-2017» сайт был назван независимыми СМИ «Медиастартом года», а по итогам прошлого года победил в конкурсе Союза журналистов Республики Саха (Якутия) в номинации «Лучшее электронное СМИ».
У редакции «Эдэр саас» имеется более 50 тысяч подписчиков в Instagram. В этом заслуга молодых журналистов во главе с Надеждой Самсоновой.
Открою еще один секрет. В Якутии очень сильно развит мессенджер WhatsApp. Есть множество групп: одноклассники, односельчане, жители подъезда, земляки и другие. Через эти группы и распространяется любая новость. Прикрепив новость сайта к комментарию, распространяем материал в WhatsApp. Благодаря такой раскрутке за короткое время посещение сайта выросло до пяти тысяч пользователей. Поверьте, это очень хорошие цифры для Якутии.
— Господдержка печатным СМИ нужна?
— Обязательно. Особенно национальным.
— В чем она должна выражаться?
— Я считаю, что, во-первых, должно быть субсидирование изданий социально значимых СМИ, надо подумать о снижении почтовых расценок. Во-вторых, на федеральном уровне надо выделять больше грантов национальным СМИ. Лично я предлагаю учредить для них отдельные гранты. В-третьих, нужно поощрять проведение конкурсов и фестивалей для национальных СМИ. В этом году Ассоциацией национальных СМИ при поддержке Союза журналистов России и Альянса руководителей региональных СМИ России (АРСПРЕСС) впервые объявлен конкурс «Пять лучших этнических изданий России». Мы поддерживаем деятельность Ассоциации национальных СМИ, которую возглавляет наша землячка, руководитель Медиагруппы «Ситим» Мария Христофорова.
— Как минсвязи Якутии помогает местным изданиям?
— В нынешнем году наше министерство совместно с государственным холдингом «Сахамедиа» и районными газетами запустили уникальный сайт Ulus.media. В этом совместном двуязычном сайте наши районные газеты размещают свои материалы, новости, статьи. Это также дает возможность районной новости выйти на республиканский уровень. Решается задача по интеграции информационного пространства в Якутии. Появляется возможность мгновенной реакции на разного рода фейки и слухи. Сотрудничество государственных газет, портала и районных газет вышло на совершенно новый уровень. Думаю, что сайт имеет большие перспективы.
Разумеется, стараемся поощрять подписку. Здесь поддержка государства крайне необходима. Выделяем субсидию на поддержку социально значимых проектов. Она адресована прежде всего тем СМИ, которые распространяются по подписке и имеют тираж не менее 14 тысяч экземпляров. Второй год подряд эту субсидию на конкурсной основе выигрывает сахаязычная газета «Кыым». Полученные средства издатель направляет на удерживание подписной цены.
Также мы оказываем всестороннюю поддержку журналистам. Ежегодно, начиная с 1994 года, в Якутии вручается Государственная премия Республики Саха (Якутия) им. В. В. Никифорова в области журналистики в размере 500 тысяч рублей. В День радио присуждается премия для телерадиожурналистов имени Героя Советского Союза Н. А. Кондакова. Есть также разные гранты главы и правительства Республики Саха (Якутия) для проектов по различным направлениям. Сумма грантов колеблется от 100 тысяч до миллиона рублей.
И, конечно, поддерживаем все добрые традиции и полезные начинания. Так, в министерстве работает совет главных редакторов СМИ. Каждый год в день родного языка и письменности организуем семинар по грамотному использованию якутского языка для журналистов печатных и электронных СМИ, радио и телевидения. Проводим на открытой площадке ежегодные выставки-ярмарки книжной продукции. В сентябре 2017 года провели мероприятия, посвященные 110-летию выхода первой газеты и 105-летию выхода первого журнала на якутском языке.
— Расскажите о том, как в Якутии распространяются газеты и журналы.
— Газеты и журналы в основном распространяются через подписку. Из-за роста подписных цен и несогласия со сроками доставки и условиями распределения доходов от подписки некоторые районные газеты разработали собственную схему распространения. Холдинг «Сахамедиа», который в настоящее время распространяет бесплатные газеты, также развивает свою службу. В доставке печатных изданий, в частности республиканских газет «Саха сирэ», «Якутия» и части улусных (районных) газет, редакциям содействуют муниципальные образования.
В республике также начало работать альтернативное предприятие по подписке ООО «Рапост», которое начало конкурировать с почтой.
В Якутске сохранилась сеть киосков «Горпечать», которой сейчас владеет ООО «Медиагруппа «Ситим». Частные распространители также занимаются продажей газет из рук в руки.
— В октябре 2016 года вы, комментируя перевод двух ведущих государственных газет Якутии на бесплатную систему распространения, сказали: «Очень забеспокоились коллеги из частных СМИ, часть их предположений сводится к тому, что таким образом будет разрушена вся печатная сфера республики. Отвечу: нет. Их ниша останется нетронутой». Сбылся ли ваш прогноз?
— Рынок печатных СМИ не разрушился. Читатель продолжает покупать и подписываться на печатные издания.
Некоторые коллеги заявили, что мы планируем вернуться к платному распространению, потому что «бесплатизация» себя не оправдала. Это не совсем так. Благодаря «бесплатизации» республиканских газет их среднеразовый тираж вырос на 75 %. Однако сложности со сбалансированностью бюджета будущего года, когда часть доходов направят на повышение заработной платы, заставляют нас искать альтернативные варианты. Одних субсидий из бюджета будет недостаточно. Сейчас мы с генеральным директором «Сахамедиа» Алексеем Чертковым думаем над компромиссным вариантом распространения. Акционерное общество, коим является холдинг, должно извлекать прибыль. В связи с этим «Сахамедиа», скорее, будет продавать часть своей продукции, а часть сохранит в виде бесплатного распространения, увязав это с районными СМИ. Таким образом, подписчик районной газеты получит в виде бонуса бесплатную республиканскую газету, пусть с меньшим количеством страниц, а к продаже, возможно, вернется «толстушка».
— В последнее время много говорится о переработке закона «О СМИ». Какие основные изменения, по вашему мнению, в этот закон должны быть внесены?
— Новый закон о СМИ необходим. Наш закон — это залог свободы слова, охраняющий права журналистов на сбор и распространение информации. Нужно, чтобы новый закон также стоял на защите прав и свобод, повышал статус журналистского сообщества. Закон «О СМИ» был принят в 1991 году и, конечно, не совсем учитывает реалии современного информационного общества. Думаю, что права и обязанности (второе надо подчеркнуть) должны равным способом распространяться на интернет-издания, которые не зарегистрированы как СМИ. Необходимо также определить права и обязанности блогеров-журналистов.
— А что вы думаете о законопроекте, который закрепляет статусы «государственного» и «родного» языков в законе «Об образовании», и как его принятие может отразиться на национальной прессе?
— Честно говоря, поначалу отнесся немного настороженно. Наверное, меня и других людей, говорящих на языках народов России, смущает добровольность изучения родных языков. Думаю, государство не должно лишать ребенка его конституционного права, принадлежащего ему по рождению, на обучение на родном государственном языке: на татарском, башкирском, якутском и любом другом. Как гласит Конституция РФ, основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Родитель не вправе за него принимать такое решение.
Сегодня, когда медленно сужается среда использования национальных языков, а языки республик особо не представлены в новом информационном пространстве, потихоньку вырастает поколение, которое будет использовать свой язык только в быту и в общении с родственниками. Если не будем их заставлять учить родные языки, читать книги, газеты, мы сначала потеряем богатство и лирику языка. Затем через поколения появятся родители, которые напишут добровольный отказ «от обучения на родном языке» и в качестве языка обучения выберут русский.
С другой стороны, в нынешних условиях, когда, например, в Якутске ощущается спрос на сахаязычные классы и школы, родитель на законных основаниях может требовать преподавание на родном языке. Поэтому главное сейчас — пропагандировать родителям саха плюсы билингвизма, положительные стороны преподавания на родном языке в школе. Необходимо расширять информационное пространство языков, развивать их, внедрять новые термины и терминологию.
— Ваш национальный кинематограф прекрасно с этим справляется. Распространена точка зрения, что якутское кино сделал якутский зритель. А может ли якутский читатель спасти якутскую прессу? Насколько велик спрос в республике на национальные издания?
— Действительно, «Сахавуд», как некоторые его называют, растет на благодатной почве. Фильмы снимаются на якутском языке. Иногда бывает, что американские блокбастеры уступают милым якутским комедиям.
Якутский читатель поддерживает прессу, как и фильмы, своим рублем. Мы, в свою очередь, должны поддерживать читательский спрос. Такая любовь всегда должна оставаться взаимной. Сегодня, поддерживая читателя — предлагая субсидию из бюджета на издание социально значимой национальной прессы и литературы, даже бесплатно их распространяя, развивая язык в интернете, поощряя и прививая чтение детям, — мы сохраняем наше будущее, наш язык и идентичность.
Хочу заметить, что мы не находимся в том положении, когда нас спасают. Спрос в республике на национальные издания есть. Возьмем наше национальное книжное издательство «Бичик». Оно выпускает в год более 250 наименований книг на якутском языке общим тиражом 500 тыс экземпляров.
Думаю, якутский читатель не столько спасает, сколько развивает прессу, литературу, кино и культуру в целом. Ведь без языка нет народа.
— По-вашему, в сохранении языка и заключается роль национальных печатных СМИ?
— Я называю это миссией. В далеком 1907 году во втором номере первой газеты на якутском языке «Саха дойдута» идеолог, организатор демократической печати, общественный деятель, писатель, предводитель якутской интеллигенции Василий Васильевич Никифоров писал: «Миссией газеты должно быть служение интересам народа. Интересы народа должны быть превыше всего. Газета должна доводить до населения, почему меняется старый уклад жизни, как закладываются основы нового уклада. Вот такую миссию наша газета одна не сможет выполнить, но, если общество будет помогать, все свои немногочисленные силы направим на это благое дело».
С ним я согласен полностью. Миссия печатных СМИ, издаваемых на национальных языках, — это сохранение родного языка, воспитание патриота родного края и великой России, возрождение духовности, развитие литературы и культуры. Также не стоит забывать о важнейшей роли национальных СМИ в сохранении гармонии в межнациональных отношениях.
— Насколько остро в республике стоит проблема подготовки сахаязычных журналистских кадров?
— Думаю, острой проблемы в подготовке сахаязычных журналистов нет. В Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова работает Институт языков и культуры народов северо-востока РФ. Кафедра журналистики также готовит нужные кадры для нашей отрасли.
Если в советское время журналистика в основном была мужской профессией, то теперь журналистов-девушек больше, чем юношей. Наверное, здесь проблема, как и везде, в уровне заработной платы.
— Почему вы приняли решение сменить пост главного редактора «Саха сирэ» на должность заместителя министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)? Вам нравится нынешняя работа?
— Да, на новой должности я курирую средства массовой информации. Работа интересная. Считаю правильным решением, когда СМИ и связь сосредоточены в одном министерстве. В этом году наше министерство переименовали в министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). В министерство влилась новая отрасль — IT.
Появились новые возможности. Перед нами поставлены амбициозные задачи по цифровой экономике. Мы понимаем, что необходимо осваивать новые технологии, переводить в цифру наш славный контент. Пусть это будет книга, газеты, телевидение и кино — все это сейчас должно найти своего потребителя и в цифре.
Кстати, IT-отрасль с ее многомерностью и возможностями и традиционные СМИ как производитель качественной продукции могут создать совместный востребованный продукт. Уже сейчас думаем над расширением издания электронной литературы издательства «Бичик», а детскому издательству «Кэскил», которое создает уникальную продукцию для детей на родном языке, предложено занять свою нишу в создаваемом IT-парке (этот парк, общая площадь которого составляет 9400 кв. метров, откроется в Якутске осенью. — ЖУРНАЛИСТ).
— Каким вам видится будущее печатных СМИ?
— Не таким уж мрачным. Приведу слова нашего нового министра Анатолия Семенова. На встрече с руководителями СМИ он заявил: «Мое глубокое убеждение, что газета никогда не умрет, она будет видоизменяться. Газеты и электронные СМИ — это два равноправных жанра, как документальное и художественное кино». В пример он привел Японию, мирового лидера по цифровому развитию, где газета Tokio Shimbun до сих пор имеет миллионную аудиторию.
Продвигая традиционные СМИ в интернете, воспитывая читателя со школьной скамьи, оказывая государственную поддержку национальным печатным изданиям, мы сможем преодолеть сегодняшний кризис. Газеты останутся, и они будут востребованы. Главное — дойти до своего читателя.