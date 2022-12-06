Сахалинское агентство Sakh.com объявило о закрытии из-за «постоянных блокировок»

Самый крупный в Сахалинской области новостной сайт Sakh.com объявил о прекращении работы после двух блокировок Роскомнадзора. «В условиях постоянных блокировок продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно», — говорится в заявлении в Telegram-канале Sakh.com.

Издание было открыто в 1999-м году, просуществовало 23 года. За это время агентство написало более 230 тысяч новостей и помогло «тысячам жителей Сахалинской области решить их проблемы, наверное, во всех сферах — от ЖКХ до возобновления незаконно закрытых уголовных дел». В заявлении говорится, что Sakh.com часто становился последней инстанцией для решения проблем жителей региона, а иной раз местные чиновники сами отправляли сахалинцев обращаться к корреспондентам агентства — «потому что знали, что только огласка на нашем ресурсе поможет людям».

В начале августа Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com из-за «распространения недостоверной информации и дискредитации Вооруженных Сил РФ». Вместе с ним под блокировку также попал сайт Sakhalin.info — портал, на котором были не только новости, но и «форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы».