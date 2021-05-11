Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
-
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
О журнале
Редакция
Новости
Рубрики
Клуб
Магазин
Проекты
Архив
Контакты
Кейсы
Аналитика
Медиаразбор: цифровая жизнь на островах
Камилла Нигматуллина
Разбираем цифровую активность портала «Сахалин и Курилы»
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
приобрести
цифровой номер
оформить
цифровую подписку на полгода..
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
4
от
11 мая 2021
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
мая 11, 2021
Хочешь заработать? Пройди онлайн курсы!
«Новые диджитал-медиа»
«Как создать диджитал-отдел на основе редакции»
Для членов
Клуба Журналиста
с VIP-пакетом скидка 5%
Кейсы
Клуб
Медиаразбор: цифровая жизнь на островах
Разбираем цифровую активность портала «Сахалин и Курилы»
Интервью
Почему российская пропаганда — особенная и как ей противостоять
Интервью с Григорием Асмоловым
Профессия
«Журналисты на войне». Подборка историй военных журналистов
К 9 мая собрали для вас материалы, опубликованные в рамках проек
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
E-mail или логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?