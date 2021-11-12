Победы и проблемы сахалинских СМИ

К 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне издание реализовало медиапроект «Победители». Читатели присылали фотографии и биографии своих родственников из разных регионов страны. Многие из ветеранов после демобилизации связали свою жизнь с нашими островами. Журналисты провели большую работу, разыскивая подробности боевого пути победителей.

На первых полосах публиковались статьи и фотографии участников южносахалинской и курильской операций. Коллектив газеты хотел таким образом напомнить гражданам России (и особенно жителям регионов Дальнего Востока), что в 1945-м был разгромлен не только немецкий фашизм, но и милитаристская Япония. И самая страшная война в истории завершилась лишь на тихоокеанских рубежах Родины.

«Воспетые острова» — это еще один проект, который газета реализует в этом году вместе с читателями, предложив присылать песни о единственном в стране островном регионе, истории об их авторах и исполнителях. Каждую неделю эти истории публикуются на первой полосе издания со «звуковым» продолжением на сайте.

С помощью QR-кода читатель бумажного варианта газеты через гаджет может посмотреть видеоролики, фото, послушать звуковую запись на сайте издания. Этот проект вызвал большой интерес у молодежи.

«Советский Сахалин» обновил стратегию развития сайта. Сайт газеты посещают в основном люди в возрасте 35—55 лет.

Редакция приняла решение создать Telegram-канал, обновить площадки издания в Instagram, Facebook и мессенджерах, активнее работать в «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене», WhatsApp.

— Буквально за две-три недели количество френдов на Facebook у нас достигло лимита, установленного этой социальной сетью, а желающих присоединиться еще больше. Люди активно комментируют прочитанные материалы. Это очень приятно, — говорит главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская.

В рамках проекта за экологию островов публиковались статьи о серьезных экологических проблемах, связанные с захоронением отходов от нефтяных разработок, негативным влиянием рыбоводных заводов на водоемы, сохранением лососевого стада.

После публикаций в газете строительство рыбоводного завода на речке Макаровка было приостановлено контролирующими и судебными органами. Удалось защитить территории Холмского района от хранения нефтяных отходов. Статьи вызывали широкий читательский резонанс.

Наряду с информационными и проблемными материалами на экономические темы в газете много информации о проблемах конкретных людей, которым нужна помощь, — истории о взаимоотношениях детей и их престарелых родителей и т.д.

Рубрика «Обратная связь» традиционна для «Советского Сахалина». Ее обычное место на первой полосе газеты. Это мотивирует подписчиков, позволяет вести с ними диалог.

— Связь с читателем — производственное требование: 95% тиража газеты уходит по подписке, это показатель того, что у нас есть постоянный подписчик, а значит, и стабильный источник существования в ситуации сокращения поступления рекламных средств в связи с пандемией, — рассказывает Татьяна Вышковская. — Мы дорожим каждым нашим читателем, а для них наше издание остается основным источником достоверной информации о жизни региона.

Татьяна Анатольевна также призналась, что очень ценит и уважает своих сотрудников, которые остаются верными газете, несмотря на скромные зарплаты.

— При предыдущем главном редакторе Владимире Сорочане, которого я считаю золотым пером сахалинской журналистики, вставал вопрос о закрытии нашего издания. На два месяца мы уходили в отпуск без содержания. Тогда позвонил читатель, который сказал, что без газеты умрет. Возможно, это и преувеличение, но приятно, что наша работа нужна людям, это трогает до глубины души, — делится Татьяна Вышковская.

Газета распространяется на рейсах авиакомпании «Аврора», которая осуществляет перевозки по всему Дальнему Востоку. А в прошлом году в честь своего юбилея совместно с железнодорожной компанией «Сахалин» реализовали проект «Газета в дорогу».

«Советский Сахалин», несмотря на солидный возраст, остается одним из самых популярных СМИ области и уверенно идет к своему вековому юбилею.

Остаемся на плаву

Газета «Звезда» (г. Поронайск) была основана в 1947 году. В перестроечные годы из-за нехватки финансирования пришлось сократить периодичность выхода газеты, тираж и количество сотрудников. Издание сменило учредителя, которым вместо администрации Поронайского района стала администрация поселка Вахрушев, но и эта мера не улучшила положение. Ситуация продолжила ухудшаться.

— По-прежнему были проблемы с выплатой зарплаты, копились немалые долги за полиграфические услуги. Учредитель не желал финансировать газету, хотя каждый год из областного бюджета на эти цели выделялось 400 тысяч рублей. И в 2002 году поронайская районка решилась и высудила у администрации Вахрушева годовое содержание. Это был прецедент российского масштаба, -— рассказывает главный редактор Юлия Крупьянская. — В 2005 году мэр Вахрушева подписывает решение местного Совета депутатов о выходе из состава учредителей. И вновь суд, и вновь «Звезда» выигрывает — решение мэра признается незаконным.

В это же время у сахалинских газет появляется надежда на нормальную жизнь — областная администрация решает напрямую помогать районкам, перечисляя деньги прямо на счет редакций. Это был спасательный круг не только для поронайской «Звезды». Кроме средств к существованию область обеспечила провинциальные редакции современным оборудованием.

К тому времени редакция сменила свое местонахождение — сотрудники перебрались в трехкомнатную квартиру, переоборудованную под офис. Для этого редактор взяла кредит как частное лицо и купила квартиру. Таким образом, «Звезда» со второго этажа здания местной типографии на окраине города переместилась в центр.

Новоселье принесло газете новых клиентов — рекламодателей и частников. Появилась возможность увеличить объем газеты до 8 полос, тираж — до 4000 тысяч. Однако денег по-прежнему хватало только на маленькую зарплату сотрудникам и самые необходимые расходы. Вновь пришлось сократить штат — до 5 человек.

В такой ситуации редактор принимает решение перейти на частную форму собственности. Это позволило в разы снизить налоги и стать прибыльной организацией. Редактор — он же индивидуальный предприниматель, он же учредитель и издатель.

Для распространения тиража велась работа с торговыми точками района, привлекались физические лица. Основной тираж газеты вначале реализовывали через почту и газетные киоски. Но со временем главными покупателями стали посетители магазинов в городе и селах, да и в самой редакции газета по «оптовой» цене уходила на ура, в том числе по подписке без доставки.

Почтовая подписка снижалась из-за высокой стоимости услуг ведомства, порой наценка была выше, чем сам товар. К сегодняшнему дню подписные экземпляры — это капля в море, около 100 газет на 20-тысячное население района.

«Почту России» лишили льгот по НДС, поэтому ведомство просто отказалось продавать районные газеты. Путем долгих переговоров с Москвой удалось «протолкнуть» часть «Звезды» на прилавки местных почтовых отделений. При этом пришлось стоимость одного экземпляра снизить до минимума.

Работа по привлечению рекламы велась с начала 2000-х обычным способом — в редакции разрабатывались примерные макеты для потенциальных клиентов и «пешком» разносились по объектам торговли и производства. Выход «Звезды» в интернет — сначала сайт, потом соцсети — также способствовал расширению базы рекламодателей.

Немалая доля доходов редакции сегодня — дополнительные услуги для населения. «Звезда» является единственным местом в районе, где можно быстро и без проблем отсканировать, скопировать, распечатать, создать, заламинировать и отправить по факсу и электронной почте любые документы. Помогают здесь и иностранным гражданам, оформляя различные заявления и уведомления по линии УФМС.

Треть доходов поступает от контрактов с правительством региона и областной Думы на информационное освещение событий, где задействованы указанные ветви власти.

И все же редакция вынуждена из года в год снижать тираж из-за падения интереса населения к «бумажному» слову. Сегодня еженедельно «Звезда» выходит в количестве 1400 экземпляров — это немало по сравнению с другими районками, но для рентабельности — мизер. Зато у аккаунта редакции в Instagram число подписчиков приближается к 8 тысячам. Есть странички во «ВКонтакте», Facebook, ОК.