Андрей Сахаров — неизменный герой Юрия Роста

Юрий Рост на протяжении многих лет к определённой дате или просто по велению души пишет и рассказывает о Сахарове. Свои тексты Рост называет сюжетами, и они бесконечны и неповторимы. Это эссе в «Новой газете», воспоминания на канале «Культура», книга «Кефир надо греть»: история любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту, многочисленные фотовыставки. Кстати, Юрий Рост как-то сказал: «Я поженил текст на фотографии».

20 мая в Хохловском переулке Москвы открылась фотовыставка, посвященная Андрею Сахарову. Она называется «Переулок достойных людей». Среди фотографий замечательных наших современников — портреты Сахарова. «Он был хорошим, нежным и неповторимым человеком. Я его любил. Мы не говорили о политике (видимо, я мало подходил для этого сорта бесед), но если я встревал со словом, он ждал другого и третьего, потому что верил: человек наделен голосом, чтобы что-то сказать», — написал об Андрее Сахарове Юрий Рост в 2019 году.