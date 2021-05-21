Андрей Сахаров — неизменный герой Юрия Роста

К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова
Юрий Рост на протяжении многих лет к определённой дате или просто по велению души пишет и рассказывает о Сахарове. Свои тексты Рост называет сюжетами, и они бесконечны и неповторимы. Это эссе в «Новой газете», воспоминания на канале «Культура», книга «Кефир надо греть»: история любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту, многочисленные фотовыставки. Кстати, Юрий Рост как-то сказал: «Я поженил текст на фотографии».
20 мая в Хохловском переулке Москвы открылась фотовыставка, посвященная Андрею Сахарову. Она называется «Переулок достойных людей». Среди фотографий замечательных наших современников — портреты Сахарова. «Он был хорошим, нежным и неповторимым человеком. Я его любил. Мы не говорили о политике (видимо, я мало подходил для этого сорта бесед), но если я встревал со словом, он ждал другого и третьего, потому что верил: человек наделен голосом, чтобы что-то сказать», — написал об Андрее Сахарове Юрий Рост в 2019 году.
Сегодня, 21 мая 2021 года, в день 100-летия со дня рождения создателя первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира, советского диссидента Андрея Дмитриевича Сахарова, воспоминания Юрия Роста о нем попадают в точку. Пускай «...Сахаров не был героем, страдальцем или миссией, в нем не было того, что теперь зовут харизмой ...», у него был голос, негромкий, иногда срывающийся, но очень уверенный.
Рост о Сахарове: «Он многим мешал своей негромкой точностью. И рядом с ним кому-то было неловко врать и воровать».
С эссе и фотографий Юрия Роста смотрит в день сегодняшний академик Сахаров, и немота исчезает. Потому что Андрей Дмитриевич провозгласил: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от авторитета и предрассудков».