Школа фельетона: Салтыков-Щедрин

В турбулентные, как теперь принято говорить, времена, в дни тяжких сомнений и горестных раздумий полезно бывает обратиться к истокам. И в этом контексте мы решили замахнуться на Салтыкова, понимаете ли, нашего Щедрина.

А что? И замахнемся! На других-то духу все равно не хватит. Да и журнальной площади.

Пересказывать тут биографию Михаила Евграфыча нет никакого смысла. У отличников нашей школы она от имплантов отскакивает, а у хорошистов — от съемных протезов. Все и без того знают, что:

• родился наш писатель, журналист, редактор в 1826-м, а умер в 1889 году;

• Салтыков — это фамилия, а Щедрин — это псевдоним;

• отец писателя был потомственный дворянин, а мать — купчиха;

• учился он последовательно у крепостного художника, старшей сестры, священника соседнего села, гувернантки, студента-семинариста, а потом был казеннокоштным воспитанником Царскосельского лицея;

• вдобавок к обычным школьным провинностям (как-то: грубость, курение, небрежность в одежде) за Салтыковым замечалось писание стихов неодобрительного содержания;

• впрочем, вскоре он сам понял, что поэзия — не его конек;

• тем не менее в 1848 году за вольнодумие был сослан в Вятку, будущий гор. Киров, хотя к убийству Кирова в 1934 году не имел прямого отношения;

• жену свою нежно любил, не мог прожить без нее и трех дней, но вместе с тем называл супружескую жизнь адом;

• при всем своем либерализме служил исправно, был рязанским и тверским вице-губернатором и при этом не был посажен в Лефортово;

• был редактором журнала «Отечественные записки».

Заметим еще: мало найдется русских писателей, которых современники ненавидели бы так люто, как Салтыкова (скорее, конечно, Щедрина). Этой злобой были проникнуты даже некрологи в некоторых газетах. Там Щедрина называли «сказочником», а его произведения — фантазиями, не имеющими ничего общего с действительностью. Некий критик увидел в его сатире «некоторого рода ноздревщину и хлестаковщину с большою прибавкою Собакевича». И в припадке ярости обозвал покойника фельетонистом.

Предлагаемая вашему вниманию сказка была написана автором для февральской книжки «Отечественных записок» за 1884 год и вырезана из нее по требованию цензуры.

Идею этой сказки (а может, и не сказки) поймет не только взрослый, но даже карапуз, т.е. начинающий газетчик и уж тем более телевизионщик.

Обманщик-газетчик и легковерный читатель

Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. Suum cuique (каждому свое. — прим. ред.).

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! — говорит, — дифтерит обывателей косит!» «Дождей, — говорит, — с самого начала весны нет — того гляди, без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»...