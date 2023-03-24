Продолжается прием заявок на участие в кейс-чемпионате «Сам себе репортер»

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает школьников принять участие в конкурсах для начинающих журналистов. Для учеников 10-11 классов состоится кейс-чемпионат «Сам себе репортер», а для 8-9 классов – медиамарафон «Большая разборка».

Участники посетят мастер-классы от команды «ВКонтакте», преподавателей и выпускников СПбГУ и молодых ученых, решат предложенные медиазадачи и побывают на экскурсиях в компаниях-партнерах конкурса.

Конкурсы проходят в три этапа. В первый день участники посещают церемонию открытия и серию мастер-классов в Доме журналиста на Невском 70, в конце дня проходит жеребьевка по номинациям и разделение на два потока (8-9 классы и 10-11 классы). Во второй день запланированы посещения медиацентра 309 школы (группа 8-9 классов), «Делового Петербурга» и «Ленфильма» (10-11 классы), после чего участники создают конкурсные материалы. В третий день участников ждет церемония награждения на факультете журналистики в СПбГУ.

Победители чемпионата получат дипломы и призы. Все участники получат сертификаты, подтверждающие участие в кейс-чемпионате и медиамарафоне.

Чемпионат пройдет с 30 марта по 1 апреля. Чтобы принять участие, нужно прислать видеовизитку с описанием своих достижений (до одной минуты) на почту samsebereporter.spbu@yandex.ru. Заявки принимаются до 28 марта.