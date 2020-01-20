Конструктор или художник: кто главный в газетном дизайне

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Сергей Мешавкин
эксперт медиагруппы «Феномен»
Теги:
советы
Между дизайном автомобиля и газеты, оказывается, есть много общего
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№
1
от
20 января 2020
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Янв 20, 2020
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