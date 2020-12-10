Все «Сами»: как организовать молодежную редакцию в регионе и выпускать будущих универсальных журналистов

Опыт газеты «Сами»
Газета «Сами» — краевая редакция при Барнаульском городском детско-юношеском центре. «Сами» публикует тексты молодых журналистов в газете или на сайте издания. У редакции полноценно работает группа во «ВКонтакте», развивается аккаунт в «Инстаграме» и страница на «Фейсбуке». Юнкоры пишут на совершенно разные темы: это может быть как обзор любимого музыкального фестиваля, так и большой мультимедийный проект о Великой Отечественной войне.
В следующем году газете «Сами» исполнится 30 лет. С 2000 года издание запустило полноценный сайт, на котором публиковались тексты юных корреспондентов.
Не просто редакция, а полноценная медиашкола
Перед тем как стать полноценным журналистом, юнкоры проходят вводное занятие. Школьники узнают, что такое журналистика, какие в ней есть жанры, как работает редакция. В начале сентября приходит большая часть ребят, которые хотят писать для «Сами». Педагоги проводят для них несколько вводных планерок, которые они записывают. Эти записи дают послушать всем новичкам, которые пришли в редакцию позже.
Обычно в редакции проходят обязательные планерки по воскресеньям в кабинете городского центра, а на самоизоляции — в Zoom. Педагоги обсуждают с ребятами темы будущих текстов и дедлайны. По каждому материалу юнкоры получают правки. Если у них возникают трудности во время написания текста — педагоги могут помочь: советуют экспертов, помогают договариваться с героями.
«Сами» — это не просто редакция, это полноценная медиашкола. Юнкоры проходят образовательные курсы, которые организовали педагоги газеты. Будущий журналист может записаться на курсы по smm, мультимедийной журналистике, стилистике и литературным жанрам, компьютерной грамотности и веб-программированию и другим.
Некоторые юнкоры приезжают в газету «Сами» из других районов края, даже если дорога занимает несколько часов.
Артем Ромашов, выпускник газеты «Сами», студент Института «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ:
«Я жил не в Барнауле, поэтому у нас не было юношеских редакций. На планерки нужно было приезжать по воскресеньям. Дорога занимала часа 1,5-2 на машине. Мне повезло, что меня поддерживали в этом родители, часто мама сама отвозила на машине в город. Если она не могла, можно было найти кого-то, кто по выходным ездил в Барнаул. В крайнем случае можно было поехать на автобусе. Но сейчас понимаю, что те навыки, которые дала мне редакция, заслуживают подъемов в 6-7 утра».
«Четверг в четыре»: профориентация и урожай гречки
Напрямую от журналистов юнкоры узнают основные тонкости профессии на мероприятии «Четверг в четыре». Каждую неделю к ребятам приходит гость-эксперт в области журналистики, литературы или образования. Юнкоры готовятся к пресс-конференциям, придумывают вопросы.
«Мы даем ребятам посмотреть на разные модели жизни и профессиональной самореализации, чтобы все поняли, чего им хочется: они хотят быть военными репортерами или публицистами-философами? Это также возможность познакомиться с журналистами и редакторами. Кто-то их них к тому же может стать будущим работодателем. «Четверг в четыре» — это вхождение в журналистское сообщество», — считает главный редактор газеты «Сами» Наталья Юмашева.
В гости к ребятам иногда приходят министры и депутаты. Эксперты-политики тоже важны для старшеклассников, считает главный редактор «Сами»: «Молодым журналистам нужно понимать, что от урожая гречки в Алтайском крае тоже зависит его жизнь, не только от той музыки, которую он слушает. То, что происходит в экономике и политике, — напрямую связано с жизнью юнкоров. Если ты журналист — ты должен этим жить и понимать, что это определяет жизни тех, кто вокруг тебя».
Соцсети «Сами»: «Нельзя скучно рассказывать про журналистику»
Несколько молодых журналистов редакции пишут посты для группы во «ВКонтакте» по графику. Каждую неделю юнкор делает примерно по одному материалу. Тексты для публикаций могут быть как полностью авторскими, так и заимствованными из других медиа — со ссылкой на источник. Основные материалы в группе выходят на тему журналистики, образования и жизни газеты.
Дизайн тоже делают сами юнкоры. Например, карточки для проектов журналисты верстают в «Канве» и фотошопе. Большими проектами занимается дизайнер «Сами» — Наталья Халина.
Сейчас на страницу «Сами» во «ВКонтакте» подписаны почти две тысячи человек. «Подписчики «Сами» растут довольно медленно, но и не уменьшаются», — рассказала редактор группы Юлия Боднар.
Активнее всего люди подписываются во время мероприятий, когда узнают о газете. Иногда редакция проводит конкурсы, после которых тоже прибавляются подписчики.
«Мы стараемся делать больше интерактивных материалов, например, бинго журналиста и тесты. Нужно быть сообществом для подростков, которое интересно читать. Нельзя скучно рассказывать про журналистику», — говорит редактор группы Юлия Боднар.
«Плакали в окошечко “Зума”»
У «Сами» каждый год появляются новые мероприятия. Традиционно редакция проводит летний «Журналистский пленэр», где юнкоры со всего края делятся на команды-редакции и создают собственные медиапродукты: видео, аудио и газеты, ведут соцсети. В слете участвуют педагоги «Сами» и Алтайского государственного университета, краевые журналисты, эксперты из других регионов.
На изоляции для юнкоров тоже провели пленэр. Только в необычном для редакции формате. Дистанционно в этом году к ребятам смогли подключиться не только эксперты из Алтайского края, но и писатели из Беларуси. Юнкорам провели онлайн-экскурсию по местному телеканалу «Катунь-24».
«Когда мы начинали пленэр, мы себе отдавали отчет в том, что не будет прежней атмосферы. Думали, что никто не будет плакать в последний день. Но нет, ребята плакали в окошечко “Зума”. Для старшего поколения окошечки “Зума” — эрзац общения, а для подростков оно живое и человеческое», — рассказывает Наталья Юмашева.
На что живут редакции в регионах?
«Сами» финансируется из краевого бюджета. На эти деньги издается газета. Редакция ежегодно получает деньги из Фонда президентских грантов. «Сами» распространяет газету по редакционной подписке в школы, детские дома, дома творчества. В 2020 году в январе и августе на деньги гранта спецвыпуски газеты доставили по 1300 адресам.
«Президентские гранты — не возможность выжить для газеты и издать очередной номер, это возможность сделать что-то еще. Например, доставить какой-то номер во все школы края, создать виртуальный музей “Артека”. Это интересные проекты для ребят, которые, я надеюсь, станут полноценными виртуальными музеями», — поделилась главный редактор «Сами» Наталья Юмашева.
Редакция не планирует отказываться от издания газеты. Фамилия, отпечатанная типографией, остается под материалом навсегда, считает главный редактор.
Тираж «Сами» небольшой. Читатель газеты меняется каждые два года, поэтому редакции постоянно нужно завоевывать аудиторию, рассказала Наталья Юмашева.
«Сами» и их «вклад в Победу»
Одним из мультимедийных проектов, реализованных на деньги гранта, стал спецвыпуск ко Дню Победы. В материале «Живем. Помним», оформленном в формате карточек, ветераны и труженики тыла рассказали юным корреспондентам о Великой Отечественной войне. «Наш вклад в Победу» — интерактивная карта Алтайского края, где отмечены промышленные предприятия, госпитали, эвакуированные детские дома.
«С первых же шагов столкнулись с тем, что информации нет. Не то, чтобы совсем нет — но никто ее до нас в одно место не собрал. Нам не удалось, например, найти ни одного источника, где был бы приведен полный список эвакуированных в годы войны на Алтай предприятий», — говорится в предисловии от составителей проекта.
Подростков можно заинтересовать такими серьезными темами, считает главный редактор «Сами». Юнкоров нужно увлекать не устаревшими форматами, а, например, мультимедийными, как это сделали в редакции. Молодым журналистам предложили создать инфографику, таймлайны и видео.
Наталья Юмашева поделилась историей: в Тюменцевском районе один из участников проекта вспомнил, что на почте висела мемориальная доска памяти Героя Великой Отечественной войны, который родился в Алтайском крае. Когда юнкор пришел к зданию, увидел, что таблички там теперь нет. Оказывается, во время ремонта все сняли и забыли повесить обратно. Директор районного музея узнала об этом, благодаря юнкору, и мемориальную доску вернули.
«Сами» поступим
Каждый год выпускники «Сами» поступают на разные факультеты журналистики всей страны. Несколько воспитанников газеты учатся в СПбГУ, МГУ и других столичных вузах. В прошлом году юнкоры поступили на бюджет в УрФУ, Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет, АлтГУ и другие сибирские вузы.
Во всех университетах разные творческие испытания: в некоторых университетах есть устное собеседование, где-то учитывается портфолио. Заслуга редакции, считает педагог «Сами» Мария Лобастова, в том, что издание учит ребят быть журналистами: «Мы учим не поступать на журфак в определенный вуз, мы учим писать журналистские материалы. Это ключевое отличие школ подготовки к экзаменам от газеты “Сами”. Если человек научился писать хорошие тексты, то он сделает это в любом вузе: не важно, какая там будет специфика. Мы никого не натаскиваем, не учим писать сочинения в СПбГУ или МГУ. Мы просто учим писать».
Артем Ромашов, выпускник газеты «Сами», студент Института «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ: «На вступительном испытании мне помогла работа в редакции: нужно было написать журналистский текст, поговорить о журналистике на устном собеседовании. Вообще, думаю, пока что знания, полученные в “Сами”, соизмеримы со знаниями за 2,5 университетских года».
Выпускников «Сами» и действующих журналистов просто не перечислить, говорит главный редактор. Осенью на мероприятие «Четверг в четыре» приходила Ксения Шубина — собственный корреспондент ТАСС в Алтайском крае. Она была яркой самисткой, вспоминает Наталья Юмашева. «Когда затапливало Алтай, она просыпалась несколько раз, чтобы услышать сводки новостей от МЧС. Это, условно говоря, каждые два часа. Нужно было следить за уровнем воды. Она журналист, которому открыты многие двери. Но это дается не тем, что ты особой касты. А вот такой тяжелой работой», — поделилась Наталья Юмашева, главный редактор газеты «Сами».