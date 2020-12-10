Все «Сами»: как организовать молодежную редакцию в регионе и выпускать будущих универсальных журналистов

Газета «Сами» — краевая редакция при Барнаульском городском детско-юношеском центре. «Сами» публикует тексты молодых журналистов в газете или на сайте издания. У редакции полноценно работает группа во «ВКонтакте», развивается аккаунт в «Инстаграме» и страница на «Фейсбуке». Юнкоры пишут на совершенно разные темы: это может быть как обзор любимого музыкального фестиваля, так и большой мультимедийный проект о Великой Отечественной войне.

В следующем году газете «Сами» исполнится 30 лет. С 2000 года издание запустило полноценный сайт, на котором публиковались тексты юных корреспондентов.

Не просто редакция, а полноценная медиашкола

Перед тем как стать полноценным журналистом, юнкоры проходят вводное занятие. Школьники узнают, что такое журналистика, какие в ней есть жанры, как работает редакция. В начале сентября приходит большая часть ребят, которые хотят писать для «Сами». Педагоги проводят для них несколько вводных планерок, которые они записывают. Эти записи дают послушать всем новичкам, которые пришли в редакцию позже.

Обычно в редакции проходят обязательные планерки по воскресеньям в кабинете городского центра, а на самоизоляции — в Zoom. Педагоги обсуждают с ребятами темы будущих текстов и дедлайны. По каждому материалу юнкоры получают правки. Если у них возникают трудности во время написания текста — педагоги могут помочь: советуют экспертов, помогают договариваться с героями.

«Сами» — это не просто редакция, это полноценная медиашкола. Юнкоры проходят образовательные курсы, которые организовали педагоги газеты. Будущий журналист может записаться на курсы по smm, мультимедийной журналистике, стилистике и литературным жанрам, компьютерной грамотности и веб-программированию и другим.

Некоторые юнкоры приезжают в газету «Сами» из других районов края, даже если дорога занимает несколько часов.

Артем Ромашов, выпускник газеты «Сами», студент Института «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ:

«Я жил не в Барнауле, поэтому у нас не было юношеских редакций. На планерки нужно было приезжать по воскресеньям. Дорога занимала часа 1,5-2 на машине. Мне повезло, что меня поддерживали в этом родители, часто мама сама отвозила на машине в город. Если она не могла, можно было найти кого-то, кто по выходным ездил в Барнаул. В крайнем случае можно было поехать на автобусе. Но сейчас понимаю, что те навыки, которые дала мне редакция, заслуживают подъемов в 6-7 утра».

«Четверг в четыре»: профориентация и урожай гречки

Напрямую от журналистов юнкоры узнают основные тонкости профессии на мероприятии «Четверг в четыре». Каждую неделю к ребятам приходит гость-эксперт в области журналистики, литературы или образования. Юнкоры готовятся к пресс-конференциям, придумывают вопросы.

«Мы даем ребятам посмотреть на разные модели жизни и профессиональной самореализации, чтобы все поняли, чего им хочется: они хотят быть военными репортерами или публицистами-философами? Это также возможность познакомиться с журналистами и редакторами. Кто-то их них к тому же может стать будущим работодателем. «Четверг в четыре» — это вхождение в журналистское сообщество», — считает главный редактор газеты «Сами» Наталья Юмашева.

В гости к ребятам иногда приходят министры и депутаты. Эксперты-политики тоже важны для старшеклассников, считает главный редактор «Сами»: «Молодым журналистам нужно понимать, что от урожая гречки в Алтайском крае тоже зависит его жизнь, не только от той музыки, которую он слушает. То, что происходит в экономике и политике, — напрямую связано с жизнью юнкоров. Если ты журналист — ты должен этим жить и понимать, что это определяет жизни тех, кто вокруг тебя».

Соцсети «Сами»: «Нельзя скучно рассказывать про журналистику»

Несколько молодых журналистов редакции пишут посты для группы во «ВКонтакте» по графику. Каждую неделю юнкор делает примерно по одному материалу. Тексты для публикаций могут быть как полностью авторскими, так и заимствованными из других медиа — со ссылкой на источник. Основные материалы в группе выходят на тему журналистики, образования и жизни газеты.

Дизайн тоже делают сами юнкоры. Например, карточки для проектов журналисты верстают в «Канве» и фотошопе. Большими проектами занимается дизайнер «Сами» — Наталья Халина.