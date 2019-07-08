XIII саммит АНРИ: как прошла перезагрузка на берегу Финского залива

Пересказываем главное
XIII саммит независимых региональных издателей прошел в мае 2019 года в Хельсинки. Более 90 экспертов, издателей и журналистов со всей России обсудили актуальные тренды, возможности развития, инструменты и кейсы. Хедлайнерами саммита-2019 стали главные редакторы и эксперты ведущих медиапроектов: Sports.ru, «Медуза», «Бумага», 72.ru, Delfi.lv. Региональный опыт представили издатели из Казани, Иванова, Воронежа, Новокуйбышевска.
БУДУЩЕЕ ЗА ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ
Сквозной темой саммита стала монетизация — исследователь INMA и Оксфордского университета Грегор Пехота и CEO в Delfi.lv Константин Кузиков рассказали о смене бизнес-модели медиа и завоевании лояльной аудитории. Генеральный директор Sports.ru и TribunaDigital Дмитрий Навоша поведал о сейлс-экспериментах, которые практикует его команда. Генеральный директор интернет-газеты «Бумага» Кирилл Артеменко поделился успешным опытом запуска платных рассылок. Исполнительный директор ИД «Частник» Светлана Лебедева проанализировала рынок печати и показала, где еще можно заработать на принте, а где пора переходить в онлайн. Руководитель проектов агентства «Пикчер» Анатолий Капустин подсказал, как можно использовать мемы в работе СМИ.
КАК РЕГИОНАЛЬНОМУ СМИ СОЗДАТЬ ЛОЯЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Издатели и главреды приняли участие в дискуссии, прошедшей в рамках саммита.
Раньше успех СМИ напрямую зависел от доверия читателей, отметил главный редактор воронежской газеты «Мое!» Владимир Мазенко. Однако с развитием цифровой среды рекламодатели стали обращать внимание на количество просмотров, а не на качество контента. Пути для СМИ расходятся: гнаться за просмотрами или формировать лояльную аудиторию, которую впоследствии можно монетизировать.
«Медуза» принципиально не внедряет платную подписку, заявил главред издания Иван Колпаков, — редакция не считает этичным продавать читателям качественный контент, когда заниматься независимой журналистикой в России становится все сложнее.
Аудиторию «дают» и разнообразные сервисы, которые региональные издатели могут предложить потребителям, считает гендиректор ИД «Крестьянин» Ирина Самохина. Газета «Крестьянин» и портал «Агробук» — нишевые издания, работающие на рынке сельскохозяйственных предприятий. Редакция уже три года плотно занимается организацией мероприятий — ищет спикеров, думает над контентом, назначает модераторов. Подобная работа не просто хорошо монетизируется, но и формирует экспертное сообщество — пользователи следят за работой портала, подписываются на рассылку.
ТРЕНДЫ НОВОСТНЫХ МЕДИА: КАК СДЕЛАТЬ НАШУ АУДИТОРИЮ ЛОЯЛЬНОЙ?
ГРЕГОР ПЕХОТА, исследователь INMA и Оксфордского университета «Поддержка журналистики требует не просто инновационных продуктов, а инновационных бизнес-моделей. Будущее СМИ — в привлечении и монетизации лояльной аудитории», — заявил Грегор Пехота.
Мир претерпевает изменения во всех сферах: геополитической, климатической, миграционной, технологической. Если сегодня люди как никогда нуждаются в достоверной информации, то почему новостные медиа переживают кризис? Потому что бизнес-модель журналистики подорвана, считает эксперт.
С появлением интернета произошел цифровой переворот: пользователи уже не нуждаются в газете целиком, а могут избирательно поглощать интересующую их информацию (новости, мнения, рекламу, блоги). Сегодня на части разрывают уже статьи: заголовки и лиды идут во «ВКонтакте», фотографии — в Instagram, обзоры и репортажи — на YouTube. В итоге СМИ вынуждены работать на все большем количестве платформ.
Кроме того, интернет освободил медиасреду от посредников: пользователи сами могут производить контент и успешно этим занимаются. Например, RyanToysReview — YouTube-канал, на котором мальчик по имени Райан распаковывает и тестирует игрушки, — смотрит более 19 млн подписчиков.
Возможно, все деньги там, в интернете? Нужно лишь, чтобы читатель пришел на сайт, прочитал контент и заметил рекламу. Однако потребитель, во-первых, ненавидит рекламу и уже установил блокировщик, а во-вторых, скорее всего, откроет социальную сеть и прочитает новостную ленту там.
Как реагировать?
По мнению Грегора Пехоты, СМИ должны наращивать свою лояльную аудиторию и искать способы для привлечения этой аудитории на собственный сайт.
ЕСЛИ НЕ НОВОСТИ, ТО ЧТО? 10 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ АУДИТОРИЮ БЕЗ ХАЙПА, ДЗЕНА И КРИМИНАЛА
ЕЛЕНА ХОДЫРЕВА, главный редактор интернет-проекта 72.ru Главред 72.ru Елена Ходырева рассказала, как редакция тюменского интернет-проекта привлекает читателей:
1. ФОТОПРОЕКТЫ — редакция публикует их 2-3 раза в месяц, и каждый фотопроект получает множество положительных отзывов, тысячи просмотров и расшаров. Журналисты берутся за разные темы, добавляя «изюминку»: например, красиво фотографируют женщин в возрасте или ветеринаров с их собственными питомцами.
2. АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ — ежедневно на портале обновляются журналистские колонки на резонансные темы, комментарии блогеров (в том числе из Facebook с разрешения автора), мнения читателей. Каждая колонка обрастает обратной связью и получает множество просмотров.
3. ШПАРГАЛКИ — инструкции по решению разных бытовых проблем и задач (как восстановить паспорт, как пройти бесплатную диспансеризацию, как быстро получить шенгенскую визу).
4. ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ — журналисты 72.ru проводят прямые эфиры по поводу (чрезвычайное происшествие) и без (резкое похолодание — прямой эфир с тюменских улиц).
5. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ — текстовые «прямые эфиры» на сайте. Онлайны тоже заводят по разным поводам: коммунальная авария, городской праздник. Журналисты публикуют новость, а затем добавляют в нее обновления, фотографии, видео.
6. СЛОВО — ЧИТАТЕЛЯМ. 72.ru развивает свой сайт как городское сообщество, чтобы люди не только узнавали новости, но и дискутировали. Самые хлесткие комментарии затем собирают в отдельную публикацию.
7. ИСТОРИИ — кто, как, где и чем живет. 72.ru публикует их каждый день. Героем может стать любой житель Тюмени: бизнес-леди на коляске, юноша, пекущий капкейки на заказ.
8. ТРЕНДЫ ДВУХТЫСЯЧНЫХ — тестдрайвы, эксперименты, тесты. Редакция часто проводит эксперименты: баттл грибников (профессионал против новичка), закаливание, эвакуация из торгового центра.
9. РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ — по словам Елены Ходыревой, иногда реакция интереснее, чем сам инфоповод. Например, этой зимой в Тюмени плохо убирали снег. Редакция распечатала на картоне фотографию губернатора в полный рост и измерила им высоту сугробов.
10. СЕРИАЛЫ. Редакция «подсаживает» читателей на рубрики, как на сериалы: цикл материалов для автолюбителей, проверка роддомов для будущих мам. Каждый день — по новой серии.
ИСКУССТВО ГОРЕТЬ, НО НЕ СГОРАТЬ… В ЖИЗНИ И В РАБОТЕ
ПЕТЕР ЗАШЕВ, профессор Стокгольмской школы экономики Петер Зашев взорвал аудиторию саммита-2019, предложив семь простых шагов, как эффективно работать и не выгореть.
ШАГ 1: Ответьте на вопрос: чего вы хотите добиться в жизни? Например, быть профессионалом своего дела и разбогатеть. Но полноценная жизнь — это не только работа, это и семья, и друзья, и отдых, и развлечения, и расширение кругозора.
ШАГ 2: В здоровом теле — здоровый дух. По долгу службы журналисты постоянно сталкиваются с «чернухой», печальными историями и вопиющей несправедливостью. Важно не утонуть в этом — цените хорошее в своей жизни, культивируйте оптимизм (меньше негативных мыслей, ищите решения, а не проблемы), практикуйте акты доброты — даже без особых на то поводов!
ШАГ 3: Старайтесь работать только с людьми (сотрудниками, клиентами, партнерами), с которыми вам приятно и весело, которые любят и ценят вас, расширяют ваши горизонты. И тогда работа превратится в удовольствие.
ШАГ 4: Тайм-менеджмент — грамотное распределение времени делает работу более предсказуемой и упорядоченной. Кроме того, вы не сорвете назначенные встречи и будете меньше нервничать.
ШАГ 5: Адекватные амбиции и цели. Цели должны быть амбициозными, но достижимыми.
ШАГ 6: Стройте систему — работа вашей компании не должна остановиться в ваше отсутствие. Если система, которую вы создали, самодостаточна — вы все сделали правильно.
ШАГ 7: Улыбайтесь. Улыбка улучшает самочувствие, поднимает настроение и притягивает людей.
ВИКТОРИЯ ЧИКИРЕВА,
генеральный директор «АНРИ-Медиа»:
«Тринадцатый саммит собрал на берегу Финского залива спикеров и участников нового поколения и представителей oldschool. Симбиоз издателей газет, редакторов сайтов и медиаэкспертов позволил полноценно обменяться знаниями, опытом и энергетикой.
Программа предполагала не только выступления спикеров, но и разговоры в кулуарах.
Участники знают, что мы ждем каждого, а каждого ждут только в клубе, на массовых мероприятиях нет индивидуальности. Но самое главное, что наш саммит — он про перезагрузку, про вдохновение, про новые идеи, про то, чтобы сверить часы, про то, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Его ждут, заранее покупают билеты, даже когда программа еще не сформирована, а это признак очень высокого доверия».
ОЛЕГ ТРЕТЬЯКОВ,
издатель портала «Мойка78», бывший президент АНРИ:
«Саммит остается на высоком уровне, заданном еще в «жирные» годы. Те, кто не приехал, будут жалеть, что не пили кофе в компании коллег на саммите. Конечно, можно посмотреть видео, но оно не заменит живого общения и обмена идеями».
ИВАН КОЛПАКОВ,
главный редактор «Медузы»:
«Представители «Медузы» посещают саммит с 2016 года. Мне очень нравятся люди, которые входят в сообщество АНРИ, это классные региональные журналисты, с которыми интересно разговаривать. Для того чтобы понимать, что происходит в России, недостаточно читать федеральные издания, нужно знать, о чем пишут региональные СМИ».