XIII саммит АНРИ: как прошла перезагрузка на берегу Финского залива

Мир претерпевает изменения во всех сферах: геополитической, климатической, миграционной, технологической. Если сегодня люди как никогда нуждаются в достоверной информации, то почему новостные медиа переживают кризис? Потому что бизнес-модель журналистики подорвана, считает эксперт.

С появлением интернета произошел цифровой переворот: пользователи уже не нуждаются в газете целиком, а могут избирательно поглощать интересующую их информацию (новости, мнения, рекламу, блоги). Сегодня на части разрывают уже статьи: заголовки и лиды идут во «ВКонтакте», фотографии — в Instagram, обзоры и репортажи — на YouTube. В итоге СМИ вынуждены работать на все большем количестве платформ.

Кроме того, интернет освободил медиасреду от посредников: пользователи сами могут производить контент и успешно этим занимаются. Например, RyanToysReview — YouTube-канал, на котором мальчик по имени Райан распаковывает и тестирует игрушки, — смотрит более 19 млн подписчиков.

Возможно, все деньги там, в интернете? Нужно лишь, чтобы читатель пришел на сайт, прочитал контент и заметил рекламу. Однако потребитель, во-первых, ненавидит рекламу и уже установил блокировщик, а во-вторых, скорее всего, откроет социальную сеть и прочитает новостную ленту там.

Как реагировать?

По мнению Грегора Пехоты, СМИ должны наращивать свою лояльную аудиторию и искать способы для привлечения этой аудитории на собственный сайт.

ЕСЛИ НЕ НОВОСТИ, ТО ЧТО? 10 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ АУДИТОРИЮ БЕЗ ХАЙПА, ДЗЕНА И КРИМИНАЛА

ЕЛЕНА ХОДЫРЕВА, главный редактор интернет-проекта 72.ru Главред 72.ru Елена Ходырева рассказала, как редакция тюменского интернет-проекта привлекает читателей:

1. ФОТОПРОЕКТЫ — редакция публикует их 2-3 раза в месяц, и каждый фотопроект получает множество положительных отзывов, тысячи просмотров и расшаров. Журналисты берутся за разные темы, добавляя «изюминку»: например, красиво фотографируют женщин в возрасте или ветеринаров с их собственными питомцами.