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XIII саммит АНРИ: как прошла перезагрузка на берегу Финского залива

Теги: 
АНРИ

Пересказываем главное

XIII саммит независимых региональных издателей прошел в мае 2019 года в Хельсинки. Более 90 экспертов, издателей и журналистов со всей России обсудили актуальные тренды, возможности развития, инструменты и кейсы. Хедлайнерами саммита-2019 стали главные редакторы и эксперты ведущих медиапроектов: Sports.ru, «Медуза», «Бумага», 72.ru, Delfi.lv. Региональный опыт представили издатели из Казани, Иванова, Воронежа, Новокуйбышевска.

 

БУДУЩЕЕ ЗА ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ

Сквозной темой саммита стала монетизация — исследователь INMA и Оксфордского университета Грегор Пехота и CEO в Delfi.lv Константин Кузиков рассказали о смене бизнес-модели медиа и завоевании лояльной аудитории. Генеральный директор Sports.ru и TribunaDigital Дмитрий Навоша поведал о сейлс-экспериментах, которые практикует его команда. Генеральный директор интернет-газеты «Бумага» Кирилл Артеменко поделился успешным опытом запуска платных рассылок. Исполнительный директор ИД «Частник» Светлана Лебедева проанализировала рынок печати и показала, где еще можно заработать на принте, а где пора переходить в онлайн. Руководитель проектов агентства «Пикчер» Анатолий Капустин подсказал, как можно использовать мемы в работе СМИ.

 

Анатолий Капустин, «Пикчер»: «Мемы, как и инфоповоды, — скоропортящийся продукт. Поэтому дайте своему SMMщику больше свободы»
Анатолий Капустин, «Пикчер»: «Мемы, как и инфоповоды, — скоропортящийся продукт. Поэтому дайте своему SMMщику больше свободы»
Кирилл Артеменко, «Бумага »: «Читатели покупают рассылки про вино за разумные деньги, истории петербургских домов и их жителей, искусство»
Кирилл Артеменко, «Бумага »: «Читатели покупают рассылки про вино за разумные деньги, истории петербургских домов и их жителей, искусство»

 

КАК РЕГИОНАЛЬНОМУ СМИ СОЗДАТЬ ЛОЯЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Издатели и главреды приняли участие в дискуссии, прошедшей в рамках саммита.

Раньше успех СМИ напрямую зависел от доверия читателей, отметил главный редактор воронежской газеты «Мое!» Владимир Мазенко. Однако с развитием цифровой среды рекламодатели стали обращать внимание на количество просмотров, а не на качество контента. Пути для СМИ расходятся: гнаться за просмотрами или формировать лояльную аудиторию, которую впоследствии можно монетизировать.

«Медуза» принципиально не внедряет платную подписку, заявил главред издания Иван Колпаков, — редакция не считает этичным продавать читателям качественный контент, когда заниматься независимой журналистикой в России становится все сложнее.

Аудиторию «дают» и разнообразные сервисы, которые региональные издатели могут предложить потребителям, считает гендиректор ИД «Крестьянин» Ирина Самохина. Газета «Крестьянин» и портал «Агробук» — нишевые издания, работающие на рынке сельскохозяйственных предприятий. Редакция уже три года плотно занимается организацией мероприятий — ищет спикеров, думает над контентом, назначает модераторов. Подобная работа не просто хорошо монетизируется, но и формирует экспертное сообщество — пользователи следят за работой портала, подписываются на рассылку.

 

ТРЕНДЫ НОВОСТНЫХ МЕДИА: КАК СДЕЛАТЬ НАШУ АУДИТОРИЮ ЛОЯЛЬНОЙ?

ГРЕГОР ПЕХОТА, исследователь INMA и Оксфордского университета «Поддержка журналистики требует не просто инновационных продуктов, а инновационных бизнес-моделей. Будущее СМИ — в привлечении и монетизации лояльной аудитории», — заявил Грегор Пехота.

Спикеры становятся слушателями: главред «Медузы» Иван Колпаков, главред «МОЁ!» Владимир Мазенко и директор спецпроектов «Бумаги» Мария Рзаева
Спикеры становятся слушателями: главред «Медузы» Иван Колпаков, главред «МОЁ!» Владимир Мазенко и директор спецпроектов «Бумаги» Мария Рзаева

Мир претерпевает изменения во всех сферах: геополитической, климатической, миграционной, технологической. Если сегодня люди как никогда нуждаются в достоверной информации, то почему новостные медиа переживают кризис? Потому что бизнес-модель журналистики подорвана, считает эксперт.

С появлением интернета произошел цифровой переворот: пользователи уже не нуждаются в газете целиком, а могут избирательно поглощать интересующую их информацию (новости, мнения, рекламу, блоги). Сегодня на части разрывают уже статьи: заголовки и лиды идут во «ВКонтакте», фотографии — в Instagram, обзоры и репортажи — на YouTube. В итоге СМИ вынуждены работать на все большем количестве платформ.

Кроме того, интернет освободил медиасреду от посредников: пользователи сами могут производить контент и успешно этим занимаются. Например, RyanToysReview — YouTube-канал, на котором мальчик по имени Райан распаковывает и тестирует игрушки, — смотрит более 19 млн подписчиков.

Возможно, все деньги там, в интернете? Нужно лишь, чтобы читатель пришел на сайт, прочитал контент и заметил рекламу. Однако потребитель, во-первых, ненавидит рекламу и уже установил блокировщик, а во-вторых, скорее всего, откроет социальную сеть и прочитает новостную ленту там.

Как реагировать?

По мнению Грегора Пехоты, СМИ должны наращивать свою лояльную аудиторию и искать способы для привлечения этой аудитории на собственный сайт.

 

ЕСЛИ НЕ НОВОСТИ, ТО ЧТО? 10 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ АУДИТОРИЮ БЕЗ ХАЙПА, ДЗЕНА И КРИМИНАЛА

ЕЛЕНА ХОДЫРЕВА, главный редактор интернет-проекта 72.ru Главред 72.ru Елена Ходырева рассказала, как редакция тюменского интернет-проекта привлекает читателей:

1.   ФОТОПРОЕКТЫ — редакция публикует их 2-3 раза в месяц, и каждый фотопроект получает множество положительных отзывов, тысячи просмотров и расшаров. Журналисты берутся за разные темы, добавляя «изюминку»: например, красиво фотографируют женщин в возрасте или ветеринаров с их собственными питомцами. 

 

Первый день саммита. Главред 72.ru Елена Ходырева делится лайфхаками, как привлечь на сайт читателей
Первый день саммита. Главред 72.ru Елена Ходырева делится лайфхаками, как привлечь на сайт читателей

2.  АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ — ежедневно на портале обновляются журналистские колонки на резонансные темы, комментарии блогеров (в том числе из Facebook с разрешения автора), мнения читателей. Каждая колонка обрастает обратной связью и получает множество просмотров.

3.  ШПАРГАЛКИ — инструкции по решению разных бытовых проблем и задач (как восстановить паспорт, как пройти бесплатную диспансеризацию, как быстро получить шенгенскую визу).

4.  ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ — журналисты 72.ru проводят прямые эфиры по поводу (чрезвычайное происшествие) и без (резкое похолодание — прямой эфир с тюменских улиц).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УЖЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ГАЗЕТЕ ЦЕЛИКОМ, А МОГУТ ИЗБИРАТЕЛЬНО ПОГЛОЩАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ИХ ИНФОРМАЦИЮ

5.  ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ — текстовые «прямые эфиры» на сайте. Онлайны тоже заводят по разным поводам: коммунальная авария, городской праздник. Журналисты публикуют новость, а затем добавляют в нее обновления, фотографии, видео.

6.  СЛОВО — ЧИТАТЕЛЯМ. 72.ru развивает свой сайт как городское сообщество, чтобы люди не только узнавали новости, но и дискутировали. Самые хлесткие комментарии затем собирают в отдельную публикацию.

7.  ИСТОРИИ — кто, как, где и чем живет. 72.ru публикует их каждый день. Героем может стать любой житель Тюмени: бизнес-леди на коляске, юноша, пекущий капкейки на заказ.

8.  ТРЕНДЫ ДВУХТЫСЯЧНЫХ — тестдрайвы, эксперименты, тесты. Редакция часто проводит эксперименты: баттл грибников (профессионал против новичка), закаливание, эвакуация из торгового центра.

9.  РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ — по словам Елены Ходыревой, иногда реакция интереснее, чем сам инфоповод. Например, этой зимой в Тюмени плохо убирали снег. Редакция распечатала на картоне фотографию губернатора в полный рост и измерила им высоту сугробов.

10.  СЕРИАЛЫ. Редакция «подсаживает» читателей на рубрики, как на сериалы: цикл материалов для автолюбителей, проверка роддомов для будущих мам. Каждый день — по новой серии.

 

ИСКУССТВО ГОРЕТЬ, НО НЕ СГОРАТЬ… В ЖИЗНИ И В РАБОТЕ

ПЕТЕР ЗАШЕВ, профессор Стокгольмской школы экономики Петер Зашев взорвал аудиторию саммита-2019, предложив семь простых шагов, как эффективно работать и не выгореть.

СТАРАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ЛЮДЬМИ (СОТРУДНИКАМИ, КЛИЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ), С КОТОРЫМИ ВАМ ПРИЯТНО И ВЕСЕЛО, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ И ЦЕНЯТ ВАС, РАСШИРЯЮТ ВАШИ ГОРИЗОНТЫ

ШАГ 1: Ответьте на вопрос: чего вы хотите добиться в жизни? Например, быть профессионалом своего дела и разбогатеть. Но полноценная жизнь — это не только работа, это и семья, и друзья, и отдых, и развлечения, и расширение кругозора.

ШАГ 2: В здоровом теле — здоровый дух. По долгу службы журналисты постоянно сталкиваются с «чернухой», печальными историями и вопиющей несправедливостью. Важно не утонуть в этом — цените хорошее в своей жизни, культивируйте оптимизм (меньше негативных мыслей, ищите решения, а не проблемы), практикуйте акты доброты — даже без особых на то поводов!

ШАГ 3: Старайтесь работать только с людьми (сотрудниками, клиентами, партнерами), с которыми вам приятно и весело, которые любят и ценят вас, расширяют ваши горизонты. И тогда работа превратится в удовольствие.

ШАГ 4: Тайм-менеджмент — грамотное распределение времени делает работу более предсказуемой и упорядоченной. Кроме того, вы не сорвете назначенные встречи и будете меньше нервничать.

ШАГ 5: Адекватные амбиции и цели. Цели должны быть амбициозными, но достижимыми.

ШАГ 6: Стройте систему — работа вашей компании не должна остановиться в ваше отсутствие. Если система, которую вы создали, самодостаточна — вы все сделали правильно.

ШАГ 7: Улыбайтесь. Улыбка улучшает самочувствие, поднимает настроение и притягивает людей.

 

ВИКТОРИЯ ЧИКИРЕВА,

генеральный директор «АНРИ-Медиа»:

«Тринадцатый саммит собрал на берегу Финского залива спикеров и участников нового поколения и представителей oldschool. Симбиоз издателей газет, редакторов сайтов и медиаэкспертов позволил полноценно обменяться знаниями, опытом и энергетикой.

Программа предполагала не только выступления спикеров, но и разговоры в кулуарах.

Участники знают, что мы ждем каждого, а каждого ждут только в клубе, на массовых мероприятиях нет индивидуальности. Но самое главное, что наш саммит — он про перезагрузку, про вдохновение, про новые идеи, про то, чтобы сверить часы, про то, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Его ждут, заранее покупают билеты, даже когда программа еще не сформирована, а это признак очень высокого доверия».

 

ОЛЕГ ТРЕТЬЯКОВ,

издатель портала «Мойка78», бывший президент АНРИ:

«Саммит остается на высоком уровне, заданном еще в «жирные» годы. Те, кто не приехал, будут жалеть, что не пили кофе в компании коллег на саммите. Конечно, можно посмотреть видео, но оно не заменит живого общения и обмена идеями».

 

ИВАН КОЛПАКОВ,

главный редактор «Медузы»:

«Представители «Медузы» посещают саммит с 2016 года. Мне очень нравятся люди, которые входят в сообщество АНРИ, это классные региональные журналисты, с которыми интересно разговаривать. Для того чтобы понимать, что происходит в России, недостаточно читать федеральные издания, нужно знать, о чем пишут региональные СМИ».

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ / фото: АНРИ-Мелиа, Иван Козлов
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7
от
08 июля 2019

Июл 8, 2019

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