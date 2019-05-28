Софья Самохина: «Мы приняли решение уйти, как только узнали об увольнении двух наших коллег»

— Как вы принимали решение об увольнении? Чем оно было продиктовано?

— Мы приняли решение уйти, как только узнали об увольнении двух наших коллег. Это было вызвано и солидарностью, и невозможностью дальше работать в сложившихся условиях, когда любой ньюсмейкер может пожаловаться акционеру на публикацию, и тот уволит автора.

— Как вы отнеслись к письму в свою поддержку бывших коллег и их решение остаться в «Коммерсанте»?

— Нам было приятно, что коллеги таким образом нас поддержали. То, что они остались, ничего не перечеркивает. Это выбор каждого человека.

— Почему стала возможной такая ситуация в «Коммерсанте»?

— Этот вопрос лучше адресовать акционеру или главному редактору. Из-за действий которых ситуация и возникла.

— Если происходит какой-то конфликт, то в нем обычно виноваты все стороны. Как вы думаете, что было нарушено сторонами конфликта?

—Не думаю, что всегда виноваты обе стороны конфликта. Мои коллеги узнали некую информацию, проверили ее и опубликовали. Это право каждого журналиста.

— Могло ли быть примирение сторон?

— В сослагательном наклонении сложно рассуждать. Можно только констатировать, что уволившиеся пытались донести свою позицию представителю акционера до публичного объявления об уходе.

— Главный редактор «Коммерсанта» назвал поступок уволившихся «ложной солидарностью». Что вы думаете по этому поводу?

— Я думаю, что главный редактор, как и любой человек в нашей стране, имеет право на свое мнение. Оно, как правило, зависит от уровня воспитания, образования и морально-нравственных качеств человека.

— Все говорят о школе «Коммерсанта». Что это за школа? Чему вы там научились?

— «Коммерсантъ» учит работать с источниками и информацией. Где найти и как ее проверить. А главное, чем дополнить, чтобы в итоге получилась не просто информационная заметка, а интересная статья.

— Есть ли в этой истории детали, на которые стоило бы обратить внимание всем, кто работает в медиа?

— Стоит обратить внимание на требование акционера раскрыть журналистам свои источники информации.