Генеральный директор ИД «Крестьянин» прокомментировала закрытие типографии

В Ростовской области суд приостановил работу типографии, принадлежащей ИД «Крестьянин». Это произошло после проверки Роспотребнадзора накануне единого дня голосования. Поводом для внеплановых проверок стало обращение частного лица, недовольного якобы плохим качеством печати.

Генеральный директор Издательского Дома, которому принадлежит типография, Ирина Самохина рассказала ЖУРНАЛИСТУ, что происходит с изданиями, которым стало негде печататься, кто помогает предприятию и почему типография может остаться закрытой.

— Предприятие закрыто. 45 газет вчера искали возможность, где им отпечататься. Наш директор типографии весь день провел в звонках и консультативной помощи нашим клиентам, потому что больших типографий, обеспечивающих цветность, к которой наши клиенты привыкли, всего две — это мы и типография конкурентов «Молот».

Сейчас конкуренты для многих наших клиентов подняли цены в 2-3 раза. Понятно, что они сейчас выгодополучатели. Бумажная пресса переживает не лучшие времена, и многие просто не в состоянии потянуть такие деньги. Поэтому мы стараемся помочь нашим клиентам, найти для них какие-то приемлемые варианты.

В этой связи нам очень сильно помогает воронежская типография. Он ведут некоторые наши заказы и фиксируют наши цены даже с учетом перевозки. Понятно, что ни о какой экономической выгоде речи не идет в этой ситуации — это акт профессиональной солидарности, за который мы им очень благодарны.

Что касается очень большой огласки в прессе — в нашей, региональной, и в федеральных изданиях — ее видно. Наша история получила общественный резонанс, и для нас это большая поддержка.

С технической точки зрения пока ничего измениться не может. Сейчас мы готовим апелляцию, работают юристы. Пока абсолютно непонятно, в какие сроки может запуститься типография. Если по результатам апелляции предприятие не будет открыто, Роспотребнадзор может прийти через несколько дней и выписать повторный акт. Тогда типография может быть закрыта до того момента, пока окончательно не станет ясно: какая-то политическая сила приняла решение, что полиграфическое предприятие в ростовской области должно остаться одно и оно должно быть ручное.

На последних выборах очень много оппозиционных кандидатов печатались у нас, потому что они прекрасно знали, что мы станки по звонку останавливать не будем. У нас есть закон, договор, предоплата. Мы работаем как бизнес-предприятие, поэтому в политику не играем. 8 лет назад наша типография уже была закрыта после того, как нас попросили остановить станок. Мы это не делаем, не делали раньше и никогда не будем делать.

Фото: Викимедиа коммонс