Самым цитируемым СМИ Петербурга и Ленобласти вновь стала «Фонтанка»

По результатам исследования «Медиалогии», онлайн-издание «Фонтанка» стало самым цитируемым средством массовой информации в Петербурге и Ленинградской области во втором квартале 2021 года. Индекс цитируемости составил 1220,97.

В топ-5 также вошли газеты «Петербургский дневник», «Невские новости» и два телеканала — «78» и «Санкт-Петербург».

«Медиалогия» проводила исследование с 1 апреля по 30 июня 2021 году. Рейтинг основывается на базе СМИ, которая содержит 65 тысяч самых влиятельных источников информации. При расчете рейтингов не учитываются узкоспециализированные издания, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

«Фонтанка» также заняла первое место в рейтинге по итогам I квартала 2021 года с индексом цитируемости 1380,46.