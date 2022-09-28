Санкции стали причиной удаления приложений VK из App Store

Apple удалила сервисы VK из App Store из-за британских санкций, аккаунт разработчика также заблокирован. Дело в том, что приложения распространяются разработчиками, большинство из которых находятся под санкциями Великобритании. Ограничения касаются 23 руководителей Газпромбанка, холдингу которого «Газпром-Медиа» принадлежит 45% VK.

В настоящее время приложения VK нельзя загружать ни из одного магазина приложений, независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться.

Вечером 26 сентября из магазина App Store пропали приложения «VK Музыка», «VK Play», «VK Админ», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Помимо того Apple удалила «Почту» и «Облако Mail.ru». Роскомнадзор и Минцифры направили запросы в Apple, чтобы выяснить причины удаления программ.